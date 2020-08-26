德外長介入協調東地中海爭議 土希兩國表態願意對話

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）分別與土耳其、希臘兩國外長會談後，呼籲直接對話。土希兩國隨後也表態願意會談。（歐新社）

2020-08-26 13:13:20

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其和希臘近期因為地中海東部探勘，緊張局勢升溫，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）分別與兩國外長進行會議後，呼籲兩國直接對話，避免軍事衝突造成「災難」，土希兩國也在25日分別宣布，願意進行會談，但兩國皆強調，將持續捍衛國家在東地中海的權利。

綜合外媒報導，土耳其日前派遣研究船奧魯克雷斯（Oruc Reis）到具爭議的東地中海地區，導致當地緊張局勢升溫。馬斯強調，在雅典和安卡拉的兩次會議中，可以確定土希兩國開始對話是讓雙方達成共識的唯一途徑，並提到，沒有國家願意以軍事行動解決這場衝突。

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在經過兩國的訪問後，馬斯表示，目前兩國的爭端已進入「非常關鍵」的狀態。土耳其與希臘兩國日前分別宣布，在克里特島（Crete）南部進行軍演，馬斯稱雙方的行為是在「玩火」，馬斯警告，「任何微小的火花都可能導致災難」。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會後表示，贊成為公平共享資源與希臘對話，但也補充，會談應在沒有預設任何先決條件的情況下進行。卡夫索格魯強調，希臘如果設下先決條件，土耳其也不會放棄自己的權益，會毫不猶豫的採取必要行動。

希臘外交部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）則表示，隨時準備好對話，但會談無法在土耳其的「威脅」下順利進行。並指出，兩國的爭端將是整個歐盟安全性的問題，雅典隨時準備好捍衛自己的權利。

歐盟外長預計將在27到28日兩日在柏林開會討論這項議題，一名歐盟官員表示，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）預計將在會議中提出「所有選項」，包括對土耳其實施經濟制裁以及中止土耳其作為歐盟候選國的地位等措施。

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