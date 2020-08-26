為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德外長介入協調東地中海爭議 土希兩國表態願意對話

    德國外交部長馬斯（Heiko Maas）分別與土耳其、希臘兩國外長會談後，呼籲直接對話。土希兩國隨後也表態願意會談。（歐新社）

    德國外交部長馬斯（Heiko Maas）分別與土耳其、希臘兩國外長會談後，呼籲直接對話。土希兩國隨後也表態願意會談。（歐新社）

    2020-08-26 13:13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其和希臘近期因為地中海東部探勘，緊張局勢升溫，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）分別與兩國外長進行會議後，呼籲兩國直接對話，避免軍事衝突造成「災難」，土希兩國也在25日分別宣布，願意進行會談，但兩國皆強調，將持續捍衛國家在東地中海的權利。

    綜合外媒報導，土耳其日前派遣研究船奧魯克雷斯（Oruc Reis）到具爭議的東地中海地區，導致當地緊張局勢升溫。馬斯強調，在雅典和安卡拉的兩次會議中，可以確定土希兩國開始對話是讓雙方達成共識的唯一途徑，並提到，沒有國家願意以軍事行動解決這場衝突。

    在經過兩國的訪問後，馬斯表示，目前兩國的爭端已進入「非常關鍵」的狀態。土耳其與希臘兩國日前分別宣布，在克里特島（Crete）南部進行軍演，馬斯稱雙方的行為是在「玩火」，馬斯警告，「任何微小的火花都可能導致災難」。

    土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會後表示，贊成為公平共享資源與希臘對話，但也補充，會談應在沒有預設任何先決條件的情況下進行。卡夫索格魯強調，希臘如果設下先決條件，土耳其也不會放棄自己的權益，會毫不猶豫的採取必要行動。

    希臘外交部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）則表示，隨時準備好對話，但會談無法在土耳其的「威脅」下順利進行。並指出，兩國的爭端將是整個歐盟安全性的問題，雅典隨時準備好捍衛自己的權利。

    歐盟外長預計將在27到28日兩日在柏林開會討論這項議題，一名歐盟官員表示，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）預計將在會議中提出「所有選項」，包括對土耳其實施經濟制裁以及中止土耳其作為歐盟候選國的地位等措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東地中海緊張局勢升溫 土國總統怒批希臘「製造混亂」
    2020-08-25 11:25

    東地中海緊張局勢升溫 土國總統怒批希臘「製造混亂」
    土耳其地中海探勘惹議 法希加強駐軍籲和平對話
    2020-08-13 10:40

    土耳其地中海探勘惹議 法希加強駐軍籲和平對話
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    地中海東部探勘爭議調停破局 土耳其希臘兩國關係瀕臨瓦解
    2020-08-12 20:21

    地中海東部探勘爭議調停破局 土耳其希臘兩國關係瀕臨瓦解
    西班牙外長居中協調 希臘、土耳其關係有望緩解
    2020-07-28 12:51

    西班牙外長居中協調 希臘、土耳其關係有望緩解
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    國際今日熱門
    2020-08-25 14:24

    在美港人刊廣告 「89.64」文案籲人口普查別填中國人

    2020-08-25 16:59

    威斯康辛警對非裔男連開7槍 再爆反種族主義示威

    2020-08-25 15:31

    武漢肺炎》美國確診逾568萬例 佛州繼加州後也逾60萬例

    2020-08-25 14:37

    人民不買單！外媒曝習李勘災表演「不及格原因」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播