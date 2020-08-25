紐國節目專訪談台灣防疫 陳建仁：政治不可凌駕科學證據

陳建仁在專訪中解釋我國防疫策略外，也提到「政治不可凌駕科學證據」，更感謝台灣人民的配合防疫政策。（圖擷取自《The Breakfast》影片）

2020-08-25 19:44:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的防疫成績全球有目共睹，近日紐西蘭最大的媒體公司TVNZ旗下晨間新聞節目《The Breakfast》特別專訪前副總統陳建仁，希望能夠瞭解台灣的防疫策略。陳建仁在專訪中解釋我國防疫策略外，也提到「政治不可凌駕科學證據」，更感謝台灣人民的配合，表示每個配合防疫政策的人民都是這次防疫戰中的「無名英雄」。

《The Breakfast》 的主持人John Campbell開場問到台灣醫療資源充足，甚至是個口罩堡壘（Mask-wearing fortress），而且早於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發前許多年就已做好準備，這部分台灣是如何做到的。

請繼續往下閱讀...

陳建仁回答，台灣自SARS之後就建立防疫系統，這次疫情來襲也很快成立中央流行疫情指揮中心（CECC），每天召開記者會說明疫情控制情形以及政府政策，加上透過大眾媒體宣傳正確資訊也能對抗假訊息的攻擊。

主持人接著問，台灣政府是如何讓人民遵守相關防疫規範的問題。陳建仁說，台灣是個民主國家，因此透明以及開放資訊，非常重要。中央疫情指揮中心依法有制定規範的權限，民眾遵守規範使得疫情控制，政府也能夠跟民眾建立互信關係，會形成良性的循環。

陳建仁表示，要感謝台灣2300萬的人民，他們都是「無名英雄」，目前台灣至今已有35萬人次進行14天隔離以及7天自主健康管理，99.7%的人都願意遵守政府的政策。

陳建仁補充道，更重要的是，在隔離的期間，台灣政府會提供照料、服務與支援，像是遞送食品、雜貨或是收垃圾，若有症狀，會經由救護車送醫院治療，這也是民眾願意遵守規範的原因。他也大讚，台灣民眾的行為顯示出良好的公民意識以及團結的精神。

對於主持人提到如何在討論公共政策時放下政治考量的問題，陳建仁則是說，總統蔡英文在國家安全會議上確立2件重要的事情，第一是相信專業，第二是政治中立。陳建仁指出，「政治不可凌駕科學證據」，政府也與其他政黨還有地方政府溝通並且希望防疫步調能配合中央，另外由於民眾高度信任中央疫情指揮中心，因此施政也較無阻力。

最後，陳建仁也強調，「在民主國家，如果大家無法手牽手、肩並肩、心連心，武漢肺炎就很容易在政治對立的時候趁虛而入」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法