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    武漢肺炎》香港今新增確診9人 睽違50多天回歸個位數

    港近期一度爆發第二波武漢肺炎疫情，在港府接連祭出一連串防疫措施後，終於度過高峰期，今天（8月24日）新增確診僅9人，也是香港睽違50多天來再次單日確診達個位數。（歐新社）

    港近期一度爆發第二波武漢肺炎疫情，在港府接連祭出一連串防疫措施後，終於度過高峰期，今天（8月24日）新增確診僅9人，也是香港睽違50多天來再次單日確診達個位數。（歐新社）

    2020-08-24 23:00:56

    〔即時新聞／綜合報導〕香港近期一度爆發第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，在港府接連祭出一連串防疫措施後，終於度過高峰期，今天（8月24日）新增確診僅9人，也是香港睽違50多天來再次單日確診僅個位數；不過港府表示，雖然新增確診的趨勢是往下跌，但目前還不能算疫情受控，至少有一半確診者找不出感染路徑，「仍有隱性患者」。

    綜合外媒報導，香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增的9名確診中，有2人是境外輸入，4人感染路徑不明；張竹君強調，雖然今天的單日確診人數掉回個位數，整體的疫情趨勢是下滑的，但有時單日確診仍會回升，以公共衛生的角度來看，疫情並未算是受控。

    另外，香港有位33歲男子在3月底曾確診，但在4月中康復出院後，在8月初獨自經英國到西班牙旅遊，回香港後在機場做病毒檢測，結果呈陽性，但沒有症狀；經專家進行基因研究後，發現他第1次與第2次感染的病毒株基因排序明顯不同，證實他是全球首宗「二次感染」病例，先後被2種不同的武肺病毒攻擊。

    針對港府的三大防疫政策「禁止晚餐內用、2人限聚及口罩令」，原定在明晚（8月25日）解禁，但港府有意再延長1週，直到9月1日止。

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