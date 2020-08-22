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    英相強森擅闖私人土地搭帳 地主怒稱看報導才知

    英國首相強森與未婚妻席孟茲前往蘇格蘭海濱小屋渡假，並在屋外草地搭帳篷、升營火，被地主爆料未經同意擅闖私人土地。（圖擷自推特）

    英國首相強森與未婚妻席孟茲前往蘇格蘭海濱小屋渡假，並在屋外草地搭帳篷、升營火，被地主爆料未經同意擅闖私人土地。（圖擷自推特）

    2020-08-22 17:19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）日前被媒體拍到，在大學入門考試爭議引發示威的同時，與未婚妻前往蘇格蘭度假，在郊區搭帳篷、升營火，21日地主卻出面怒批，強森未經許可擅闖私人土地，引發軒然大波。

    綜合英媒報導，英相強森與未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）、兒子威爾弗雷德（Wilfred Lawrie Nicholas）和寵物狗狄林（Dilyn）日前到蘇格蘭阿普爾克羅斯（Applecross）海濱小屋渡假，地點被媒體曝光後，強森也因維安為由20日緊急中斷假期。

    據報導，強森在渡假小屋外草皮搭起帳篷，並升起簡易營火，地主卡麥倫（Kenny Cameron）21日表示，看到新聞報導才發現強森擅自使用自己的土地。

    卡麥倫指出，強森和席孟茲應是越過3英呎（約91公分）高的鐵絲網圍欄，而非經過自己的同意後，從大門進入。經營牧羊場的卡麥倫也擔心，近期乾燥的氣候，隨意點燃篝火恐帶來潛在的危險。卡麥倫怒批，強森身為國家首相，卻未樹立好榜樣。

    警官隨後也向卡麥倫致歉，並提到，維安團隊和首相都以為這塊土地也隸屬於渡假小屋的一部分。一名警官也強調，會盡速將帳篷拆除，並清除所有垃圾。

    英國首相強森與未婚妻席孟茲近日前往蘇格蘭海濱小屋渡假。（路透資料照）

    英國首相強森與未婚妻席孟茲近日前往蘇格蘭海濱小屋渡假。（路透資料照）

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