「金州殺人魔」被判無期徒刑 首度向被害人道歉

美國「金州殺人魔」迪安格羅被判處無期徒刑，迪安格羅也首度向受害者道歉。（歐新社）

2020-08-22 13:25:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國「金州殺人魔」迪安格羅（Joseph James DeAngelo Jr.）21日因多起謀殺和性侵案被判處無期徒刑，多名被害者和家屬親臨現場，迪安格羅也首次向受害者道歉。

綜合外媒報導，現年74歲的前警察迪安格羅日前坦承在1970到1980年代間犯下13項謀殺罪和數十起性侵案，加州薩克拉門托高等法院（Sacramento Superior Court）法官鮑曼（Michael Bowman）21日表示，當一個人進行這樣可怕行為，他們必須被關在一個永遠不會傷害其他無辜者的地方。

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多名受害者和死者家屬也親自抵達現場參與，在檢察官要求下，被害人和家屬也發表陳述。迪安格羅在將近2小時的審判中，沒有流露任何情緒，法官宣判前，迪安格羅從輪椅上站起，拉下口罩表示，自己聽了所有受害者家屬的陳述，對每一位曾傷害過的人感到非常抱歉。

法官鮑曼表示，將會記得所有受害者和家屬在法院內發表的言論，自己被這些人的勇氣、良善和堅強所感動，並強調，這些特質都是被告迪安格羅所缺少。法官判處11次終身監禁且不得假釋，鮑曼補充，這是法院依法可以判處的最高刑罰，倖存者也清楚的表態，被告不應得到任何憐憫。

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