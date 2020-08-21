駭進武漢實驗室！專家驚爆：發現疫情爆發後 中國刪除數據庫

網路安全專家羅伯特·波特（Robert Potter）日前受澳媒採訪時驚爆，他從武漢病毒實驗室洩露的數據中發現，當中國意識到病毒全球大流行後，就刪除了數據庫，並加以變造。（擷取自天空新聞）

2020-08-22 00:26:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，中國遭各方指控在病毒初期不斷隱匿疫情。網路安全專家羅伯特·波特（Robert Potter）日前受澳媒採訪時驚爆，他從武漢病毒實驗室洩露的數據中發現，當中國意識到病毒全球大流行後，就刪除了數據庫，並加以變造。

曾為網路安全承包商的波特，與越南富布賴特大學教授克里斯多福·巴爾丁（Christopher Balding）日前接受澳洲《天空新聞》採訪 。波特指出，駭客能潛入武漢病毒研究所，並將其中一些數據發送給他與巴爾丁教授，他們將從某個數據庫中竊取到的數據分析後，顯示中國提供的數據與世界衛生組織（WHO）公開發布的數據顯現巨大差異。

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波特說，數據庫還能看出中共自己「清除」數據，以變造之後生成的數據。對此，他指出，「中國正在偽造自己的數字」。

波特解釋，數據庫中的64萬個項目，大部分都是在某個特定日期，和每天案件數量出現偏差之前被刪除的。對此，他也表示：「當中共意識到冠狀病毒將在全球大流行時，他們便開始清除數據」。

對此，巴爾丁補充，該數據庫可能是中國官員取悅高層的一個例子。巴爾丁說，這似乎表明了他們某種內部要達到某種目標，並取得進展。巴爾丁也說，這也暗示中共為自己的目的及外部目的偽造自己的數字。

波特坦言，目前要完全理解丟失的數據以及被更改的數據，還需要一些時間。但目前已經有一個團隊正在努力從被清除的數據庫深處拖出「真正的數字」。

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