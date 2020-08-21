為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    格陵蘭融冰量破紀錄 海平面加速上升拉警報

    根據最新研究，格陵蘭冰蓋去年淨減少5320億公噸的冰，打破歷來最高紀錄。（法新社）

    根據最新研究，格陵蘭冰蓋去年淨減少5320億公噸的冰，打破歷來最高紀錄。（法新社）

    2020-08-22 00:34:11

    〔中央社〕根據最新研究，格陵蘭冰蓋去年淨減少5320億公噸的冰，打破歷來最高紀錄，相當於全球海洋每天注入額外300萬噸水，或每秒注入6個奧運泳池水量，令海平面上升速度加快拉警報。

    今天發表在「地球與環境通訊」（Communications Earth & Environment）期刊的一份研究指出，從格陵蘭（Greenland）2到3公里厚冰蓋崩離的冰層和融冰化成的洪流，是造成去年全球海平面上升的單一最大來源，占所有增加水量的40%，相當於令海水升高1.5毫米。

    研究人員表示，格陵蘭去年流失的冰量，比2012年創造的最高紀錄至少多了15%。而更令人警覺的是融冰長期趨勢。

    這份研究報告的第一作者、德國「艾佛瑞德維根納極地海洋研究所」（Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research）冰河學家薩斯根（Ingo Sasgen）告訴法新社：「包括去年在內，史上格陵蘭冰蓋全年減少規模創新高的5次，全都發生在過去10年內。」

    若格陵蘭冰蓋全部融化，全球海平面將升高達7公尺。就算海平面上升幅度沒這麼高，也會導致全球海岸線重劃，並造成今日有數億人居住的土地不再宜居。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    NASA研究：南極融冰速度歷史新高 年注滿上億奧運泳池
    2020-05-02 15:01

    NASA研究：南極融冰速度歷史新高 年注滿上億奧運泳池
    格陵蘭融冰史上最慘烈！罕見「無冰湖」藏不安真相
    2019-08-20 13:13

    格陵蘭融冰史上最慘烈！罕見「無冰湖」藏不安真相
    捷運時代啟動房市引擎 八期搶搭新移民潮

    捷運時代啟動房市引擎 八期搶搭新移民潮
    不尋常！格陵蘭提早大融冰 20億噸冰雪一天消失
    2019-06-16 00:19

    不尋常！格陵蘭提早大融冰 20億噸冰雪一天消失
    暖化危機 格陵蘭融冰恐致海平面上升逾6公尺
    2016-12-09 22:59

    暖化危機 格陵蘭融冰恐致海平面上升逾6公尺
    黃金地段加上稀有小宅，潛藏購屋客湧出

    黃金地段加上稀有小宅，潛藏購屋客湧出
    格陵蘭破紀錄四月就融冰 科學家憂心忡忡
    2016-04-14 19:52

    格陵蘭破紀錄四月就融冰 科學家憂心忡忡
    國際今日熱門
    2020-08-21 06:28

    慘況曝光！五江水流狂灌重慶 水位191.62米創紀錄

    2020-08-21 01:43

    美聯邦法官駁回聲請 要求川普須交出報稅資料

    2020-08-21 05:58

    中國攻略巴紐 「布圖卡學園」成前哨站

    2020-08-21 02:27

    義大利新增845起武漢肺炎病例 5月解封後新高

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播