日本擬9月開放有居留權者再入境 約260萬人受惠

日本政府擬放寬針對武漢肺炎疫情的入境管制措施，9月起持有日本居留資格的外國人，出境離開日本後可以再入境，但必須接受採檢與隔離等措施。（歐新社）

2020-08-21 18:08:59

〔中央社〕日本政府擬放寬針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的入境管制措施，9月起持有日本居留資格的外國人，出境離開日本後可以再入境，但必須接受採檢與隔離等措施。具居留資格的外國人約有260萬人。

日本放送協會（NHK）報導，日本為了防疫，目前禁止146國或地區的外國人入境；對於永久居民或留學生等具有日本居留資格的外國人，若出境離開日本後，除非是需要參加親戚的葬禮或生產等特殊狀況，否則也無法再入境。

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日本政府規劃自9月起放寬規定，具有居留資格的外國人即使沒有特殊狀況，也可以再入境；再入境的外國人規定比照日本公民，必須接受核酸檢驗（PCR）與隔離14天。

報導指出，具有居留資格的外國人約有260萬人，為配合放寬入境管制措施，成田機場等3個機場的檢驗能量，在9月也要擴充到1天可檢驗1萬人的規模。

日本政府8月5日起，已在附帶條件下放寬部分外國人再入境規定，對象為在日本政府實施禁止入境措施前，已取得再入境許可才出境，且持有居留資格的外籍人士。人數約有9萬人。

條件包括出發前72小時內，須做PCR檢查取得陰性證明；必須取得滯留地的駐外大使館、總領事館等駐外公館發放的「再入境相關文件確認書」；抵達日本後應再接受PCR檢查，並進行14天自主隔離等。

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