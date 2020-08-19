反對派立委員會尋求權力轉移 白羅斯總統怒批「政變」

白羅斯反對派成立委員會，尋求和平轉移政權，總統盧卡申科則怒批「政變」。（歐新社）

2020-08-19 10:43:46

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯大選後爆發大規模示威抗議，反對派人士18日自行成立「協調委員會」，計畫權力轉移，執政長達26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）則怒批，反對派的行為是「政變」。

綜合外媒報導，由民間成員組成的委員會18日表示，委員會代表人民，尋求在「沒有政治目標或計畫」的情況下，進行和平轉移政權的談判。盧卡申科則在電視演說中，批評反對派委員會發動政變試圖「奪權」，並強調自己將對相關人士採取「適當措施」。

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白羅斯當局9日宣布，盧卡申科以高達80%的得票率成功連任，引發選舉舞弊的疑慮，連日爆發示威衝突。白羅斯的反對派人物，長期受到政治迫害，多數人被判入獄或流亡海外，包括總統候選人蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也在大選後流亡鄰國立陶宛。

反對派代表科瓦爾科娃（Olga Kovalkova）在記者會上表示，蒂卡諾夫斯卡婭預計很快會返國，擔任權力過渡談判的領導人。科瓦爾科娃強調，反對派正在透過合法手段推動委員會運作，白羅斯當前的情況危及，當局只能選擇對話，否則情況只會持續惡化。蒂卡諾夫斯卡婭則表示，自己已準備承擔起責任，接任國家領導人，使白羅斯恢復正常。

示威行動爆發至今，白羅斯逮捕數千人，數百人受傷，更有2人在警民衝突中喪命，警方的武力鎮壓行動也遭受批評。近日則傳出許多員警倒戈，內政部也在18日證實，多名警察辭職。內政部聲明表示，不會評斷選擇離開部門的員警，同時呼籲其他警官堅守崗位，否則公眾將不再受保護。

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