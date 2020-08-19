為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    反對派立委員會尋求權力轉移 白羅斯總統怒批「政變」

    白羅斯反對派成立委員會，尋求和平轉移政權，總統盧卡申科則怒批「政變」。（歐新社）

    白羅斯反對派成立委員會，尋求和平轉移政權，總統盧卡申科則怒批「政變」。（歐新社）

    2020-08-19 10:43:46

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯大選後爆發大規模示威抗議，反對派人士18日自行成立「協調委員會」，計畫權力轉移，執政長達26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）則怒批，反對派的行為是「政變」。

    綜合外媒報導，由民間成員組成的委員會18日表示，委員會代表人民，尋求在「沒有政治目標或計畫」的情況下，進行和平轉移政權的談判。盧卡申科則在電視演說中，批評反對派委員會發動政變試圖「奪權」，並強調自己將對相關人士採取「適當措施」。

    白羅斯當局9日宣布，盧卡申科以高達80%的得票率成功連任，引發選舉舞弊的疑慮，連日爆發示威衝突。白羅斯的反對派人物，長期受到政治迫害，多數人被判入獄或流亡海外，包括總統候選人蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也在大選後流亡鄰國立陶宛。

    反對派代表科瓦爾科娃（Olga Kovalkova）在記者會上表示，蒂卡諾夫斯卡婭預計很快會返國，擔任權力過渡談判的領導人。科瓦爾科娃強調，反對派正在透過合法手段推動委員會運作，白羅斯當前的情況危及，當局只能選擇對話，否則情況只會持續惡化。蒂卡諾夫斯卡婭則表示，自己已準備承擔起責任，接任國家領導人，使白羅斯恢復正常。

    示威行動爆發至今，白羅斯逮捕數千人，數百人受傷，更有2人在警民衝突中喪命，警方的武力鎮壓行動也遭受批評。近日則傳出許多員警倒戈，內政部也在18日證實，多名警察辭職。內政部聲明表示，不會評斷選擇離開部門的員警，同時呼籲其他警官堅守崗位，否則公眾將不再受保護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國今宣布不承認白俄大選合法性 譴責當局暴力鎮壓
    2020-08-17 18:56

    英國今宣布不承認白俄大選合法性 譴責當局暴力鎮壓
    超過6萬人抗議大選舞弊 盧卡申科仍堅稱「重選就亡國了」
    2020-08-16 23:27

    超過6萬人抗議大選舞弊 盧卡申科仍堅稱「重選就亡國了」
    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股

    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股
    群眾包圍白羅斯官媒大樓抗議報導不公 百名職員加入抗議
    2020-08-16 19:45

    群眾包圍白羅斯官媒大樓抗議報導不公 百名職員加入抗議
    拘留中心虐待毆打頻傳 白羅斯官員急釋放所有示威者
    2020-08-14 17:26

    拘留中心虐待毆打頻傳 白羅斯官員急釋放所有示威者
    國際今日熱門
    2020-08-18 11:51

    武漢肺炎》疫情延續 美國加州病例總數領先佛州逾5萬例

    2020-08-18 11:48

    一出生就變邱比特！「媽咪願意嫁給我把拔嗎」 早產兒助攻求婚成功

    2020-08-18 13:24

    武漢肺炎》中國17日添22例 衛健委聲稱連續2日無本土病例

    2020-08-18 13:20

    黃河接力形成第5號洪水 流量為前一波2倍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播