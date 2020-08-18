紅二代與中共決裂 蔡霞被開除黨籍別具意義

中共中央黨校前教授蔡霞（見圖）因發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」，已被開除黨籍。（取自網路）

2020-08-19 00:57:38

〔中央社〕中共中央黨校退休教授蔡霞因抨擊中共總書記習近平受到嚴厲處分。出身革命家庭、在黨校任教的她，最終與中國共產黨決裂，被認為在當今中國政治上極具象徵意義。

17日，中共中央黨校在網頁上宣布開除蔡霞黨籍並取消其退休待遇，並指她發表有「嚴重政治問題和損害國家聲譽」的言論。隨後，有關蔡霞的文章在網上熱傳；不過，僅一天的時間，這些都已被網管人員刪除。

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蔡霞1952年生，從20幾歲就在黨校執教，中年時繼續深造，取得博士學位，學術方向是意識形態和民主政治。2013年11月，南方人物週刊曾專訪蔡霞，當時的她就已經因為犀利的言論及探討共產黨人的「民主觀」，受到媒體關注。

根據這篇報導，蔡霞的外公是參加過革命的老黨員，她的母親、舅舅、姨姨也都參加了中共軍隊，蔡霞從小生活在軍隊大院裡，父親曾帶兵打仗，也曾在解放軍中擔任團政委。蔡霞稱得上是「紅二代」，甚至祖輩就是中共元老。

她強調，老一代革命者「有理想有信念有追求」，大多數老幹部對子女要求嚴格，她的父親也嚴格限制家人不能搭乘他的座車、享受任何特權。

蔡霞本人跟「革命」比較相關的經驗，是文革時期擔任紅衛兵。她說，「我們懷著對革命的虔誠之心，陷入瘋狂，造成了很多傷害，我一輩子帶著歉疚，但是我的孩子聽文革跟聽故事一樣。黨的歷史怎麼能回避這10年的曲折？」

蔡霞認為，面對1990年代以後中國社會所發生快速而深刻的變化，中共內曾有人試圖用現代民主政治的眼光看待變化了的中國，但是「政治勇氣和理論勇氣還不夠，一遭質疑就縮了回去，事實上後來理論就難以往前推進，是落空了」。

蔡霞曾撰寫「執政黨何以避免二次革命」一文，表示在黨國一體、社會與國家關係高度緊張的中國，如果要避免發生革命，統治集團必須做出極大的努力。

她提出執政者必須「轉變政治心態，尋求共識對話與合作」、「尊重、承認與努力實踐民主政治基本價值與規律要求」、「要以普世價值與憲法權威來凝聚社會與規範行為」等改變方向。

然而，中共這幾年的發展方向並未如她所願；她對民主和保障言論自由的呼籲，也沒有真正起到保護的作用。

2016年，北京華遠集團前總裁任志強因在網上批評當局而被留黨查看一年，蔡霞當時發表「黨章黨規保護任志強們的黨員權利」一文力挺。黨報光明日報刊文駁斥，質問蔡霞「忘了自己是一名黨校教授，在思想上政治上行動上應該自覺和黨中央保持高度一致」。

2020年7月，任志強被開除黨籍移送法辦，他被認為撰文暗批習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」；8月，蔡霞被開除黨籍及取消退休待遇。在此之前，有一段被指為蔡霞私下發言的錄音外流，其中批判中共「是一個政治殭屍」，並且不點名地批評習近平成了「黑幫老大」。

蔡霞17日透過微信說：「我很高興，與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了！從此我歸隊了，回到民眾的行列裡。」

民運人士王丹在臉書表示，中共自己的子弟，都已經承認中共是一個「黑幫一樣的政黨」。蔡霞與中共的決裂，絕不僅僅代表她一個人。蔡霞的學生中有大批的中共省部級高官。因此，她的政治舉動極為具有象徵意義。中共「紅二代」已經分裂。

目前人在美國的蔡霞接受外媒採訪時表示，退休養老是她的權利，因此要走法律程序來捍衛自己的權利。「不管這個官司打下來是什麼結果，但是我的權利不允許任何人輕易地侵犯」。她並表示，不後悔批評習近平。

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