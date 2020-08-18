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    法國生物學家：新冠病毒人為製造 可能源於武漢P4實驗室

    流亡美國的中國病毒學家閻麗夢先前已指出，新冠病毒是2個有害病毒改造而成；對此，法國義大利籍生物醫學專家特里托（左）也出書表示，武肺病毒是人工病毒，可能源於武漢P4實驗室。（圖擷取自TGCOM24網站）

    流亡美國的中國病毒學家閻麗夢先前已指出，新冠病毒是2個有害病毒改造而成；對此，法國義大利籍生物醫學專家特里托（左）也出書表示，武肺病毒是人工病毒，可能源於武漢P4實驗室。（圖擷取自TGCOM24網站）

    2020-08-19 00:34:40

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，流亡美國的中國病毒學家閻麗夢先前已指出，新冠病毒是2個有害病毒改造而成；對此，法國義大利籍生物醫學專家特里托（Giuseppe Tritto）也在新書中表示，新冠病毒是人工病毒，且可能源於武漢P4實驗室。

    綜合媒體報導，巴黎世界生物醫學科學院（World Academy of BioMedical Sciences and Technologies）院長特里托近日出版一本新書，名為《中國COVID-19─改變世界的嵌合體》（Cina COVID 19. La Chimera che ha cambiato il Mondo），他指出，新冠狀病毒與蝙蝠身上的冠狀病毒有94％相似性，和穿山甲身上也有96％相近，可能是由兩種病毒株組合製成，「在自然突變的現實情況中，要得到重組的嵌合體，蝙蝠必須咬傷穿山甲，將病毒傳過去，這是不可能的」。

    根據《TGCOM24》報導，特里托表示，他認為病毒應該是源於武漢P4實驗室，武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗過去曾和美國流行病學家巴里奇（Ralph Baric）共同研究冠狀病毒，藉由研究「功能性增強」，以促進疫苗的生產；他還指出，中國的實驗室幾乎與軍方密不可分。

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