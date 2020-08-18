武漢肺炎》印度一個邦確診逾60萬例 超過全球第六多的南非

印度中部馬哈拉什特拉邦的武漢肺炎染疫人數突破60萬大關，超過全球第6多的國家南非。（歐新社）

2020-08-18 22:31:16

〔即時新聞／綜合報導〕印度中部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，在今（18）日超過全球第6多的國家南非，染疫人數突破60萬大關，死亡人數則超過2萬人。

綜合外媒報導，馬哈拉什特拉邦在8月8日突破50萬大關後的第9天，新增了8493例確診，使總數達到60萬4358例，占了印度染疫人數270萬2743例的約4分之1。死亡人數則增加228人，累計2萬265人病逝。

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依區域來看，首府孟買有12萬9479例確診，7173例死亡，第2大城浦納（Pune）則在週一超過了印度金融之都，目前有13.2萬人確診，但死亡人數是孟買的一半，3247人病逝。

馬哈拉什特拉邦政府的公衛專家薩倫奇（Subhash Salunkhe）表示，由於放寬了封鎖限制，農村地區的病例正在迅速增加，總數也加速上升。

馬哈拉什特拉邦的病例之多，甚至超過全球染疫人數第6多的國家南非。根據約翰霍普金斯大學的數據，截至18日，南非的確診病例有58萬9886例，死亡數1萬1982例。

隨著新病例減少，南非今日起放寬防疫限制，允許販售酒類和香菸，酒吧、餐廳、體育館和禮拜場所等可重啟，但都不得超過50人。學校將於24日開始逐步重新開放。

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