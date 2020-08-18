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    泰國學運》「三指手勢」反獨裁 萬名學生上街反軍政府

    泰國學運萬人上街，以「三指手勢」反對政府專制、獨裁。（美聯社）

    泰國學運萬人上街，以「三指手勢」反對政府專制、獨裁。（美聯社）

    2020-08-18 17:04:59

    〔影音新聞／綜合報導〕泰國學運爆發至今超過一個月，在8月16日學生們舉行萬人遊行，這是自2014年軍隊發動政變以來，規模最大的一次。全球各地也陸續出現聲援行為，例如在台灣的泰國人就聚集在台北車站，跨海支持泰國民主運動，泰國這次的學運，主要有三大訴求：解散國會、終止騷擾異議人士，以及修正憲法。

    學生們在網路上號召志同道合的朋友，而他們的抗議方式也相當創新，先是改編了知名卡通《哈姆太郎》的歌詞，把其中一句「最喜歡的東西，是向日葵的種子」，改編成「最喜歡的東西，是納稅人的錢」，他們之所以選擇《哈姆太郎》為主題，是因為泰國人民「不願再屈就於像小倉鼠般任人操縱的生活」。

    而在泰國的學運當中，「三指手勢」也是當地年輕人的抗爭符號之一，這個手勢出自於電影《飢餓遊戲》，象徵著反獨裁的精神，22歲的學生領袖帕里（Parit Chiwarak）在8月14日遭警方押走時，也高舉三指手勢，畫面在網絡廣傳。

    時間回溯至今年二月，泰國的新興政黨「未來前進黨」因為敢於批評政府，遭到法院裁定解散，泰國因此爆發學生抗議潮，而這次的泰國學運，也被視為是「世代衝突」的一次學運，因為泰國政府官員長期公開表示覺得年輕人活得太自由了，引發學生不滿，認為管理國家的「長輩們」聽不到他們的聲音。

    泰國的學生們，也和香港、台灣支持民主的人士，組成「奶茶同盟」，象徵在追求民主自由的道路上，一路同行。

    不過雖然學運爆發已久，但外界分析目前學運的力量還沒有大到足以撼動政府，但這場學運「值得被關注」它的未來還會如何發展。

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