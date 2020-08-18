罵習近平「黑幫老大」！不畏開除黨籍 蔡霞再槓：必須下台

中共中央黨校官網昨公告，退休教師蔡霞因發表有關嚴重政治問題、損害國家聲譽言論，經聯合審查後決議開除其黨籍、取消退休待遇。蔡霞接受外媒訪問時，重申總書記習近平「必須下台」。（法新社）

2020-08-18 14:46:32

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央黨校官網昨公告，退休教師蔡霞因發表有關嚴重政治問題、損害國家聲譽言論，經聯合審查後決議開除其黨籍、取消退休待遇。蔡霞昨接受外媒訪問時也做出回應，並證實之前網路上流傳、據稱是蔡霞談話的私聊錄音，確實是她說的，同時重申總書記習近平「必須下台」、共產黨這外殼「必須被拋棄」。

綜合外媒報導，蔡霞表示，針對校方處置她事先不知情，揚言要申訴、剝奪養老待遇是侵犯人權，但不意外被開除黨籍；她無意與中共「黑幫」為伍、高興歸隊回到民眾行列。對於批評習近平「黑幫老大」及中國唯一出路是換領導人一事，蔡霞直言「沒有」後悔，解釋稱習「黑幫老大」是因黨內無公開透明、決策機制，並以自身經驗為例，提出不同意見時，就可開除、取消養老待遇，反批習不知何謂民主。

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蔡霞指出，中共2001年後至2006年期間，黨內思想活躍，眾人盼藉對理論思考，往前推進黨內民主，但習近平上任後空間日益緊張。這次出來公開發聲，起初為李文亮去世，她參與要求言論自由簽名後，接到中央黨校電話，接著是強推港版國安法讓她憤怒不已，便發表相關看法；原本沒打算公開，因此直批習「蠢到極點」，話一出去又接獲校方致電。

記者詢問黨內要換領導人的聲音究竟多大，蔡霞回應，這是「大家普遍的想法」，透露美中貿易戰第一階段後半段時，就曾議論過，並指2年前修憲決定「錯誤」、某種程度而言是「犯罪」，控習把整個國家「倒退100多年」。至於習幾年內是否可能被換掉，她認為現在還很難說，習將黨「打散了」，人與人無正常交換意見空間、氛圍。

蔡霞提到，去年起黨核心工作圍繞在「政治安全」，即習近平個人權力地位的安全，並稱習的不安全感「最強」，得用全部資源保證位子坐穩、盡全力打壓任何一點聲音。談到中共的未來，蔡霞重申只有換掉習，才能緩解黨內恐怖高壓狀態。另外，共產黨此一外殼，必須要被拋棄，她也形容中共是「政治殭屍」，從黨本身來講是「不可能」完成中國轉型，所以必須下去。

人在美國的蔡霞就短期內也沒打算返回中國，她反問現在這狀況怎回去，一回去可能就會被抓入監獄，朋友也勸她不要回北京。

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