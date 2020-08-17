英國今宣布不承認白俄大選合法性 譴責當局暴力鎮壓

英國外交大臣拉布（見圖）今天發表聲明，不承認白俄羅斯總統大選的合法性，並敦促歐洲安全與合作組織（OSCE）介入調查，以釐清大選舞弊問題並追究白俄羅斯政府暴力鎮壓示威者的責任。（路透）

2020-08-17 18:56:11

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯總統大選舞弊風波持續延燒，昨天更有約20萬示威者聚集在首都明斯克，抗議已執政26年的總統盧卡申科作票，要求重啟大選；對此英國在今天（8月17日）發表聲明，不承認白俄羅斯總統大選的合法性，並敦促歐洲安全與合作組織（OSCE）介入調查，以釐清大選舞弊問題並追究白俄羅斯政府暴力鎮壓示威者的責任。

綜合外媒報導，繼歐盟在8月14日不承認白俄羅斯總統大選後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天也譴責白俄羅斯當局在8月9日舉行的大選中所發生的暴力事件，並痛批大選結果是「詐欺行為」，強調「英國不承認總統大選結果」。

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拉布表示，敦促OSCE介入，針對總統大選的不公平與「嚴重缺失」以及隨之而來的暴力鎮壓進行獨立調查，英國將與國際夥伴合作，以制裁罪魁禍首，並追究白俄羅斯當局的責任。

此外，白俄羅斯駐斯洛伐克大使列什尼亞（Igor Leshchenya）在昨天（8月16日）宣布支持示威者，「我聲援那些在白俄羅斯上街和平遊行的民眾，以傳達自己的聲音，這是白俄羅斯人通過苦難所獲得的權利」，而他也是白俄羅斯第一位表態支持示威者的高級官員。

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