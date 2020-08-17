為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國今宣布不承認白俄大選合法性 譴責當局暴力鎮壓

    英國外交大臣拉布（見圖）今天發表聲明，不承認白俄羅斯總統大選的合法性，並敦促歐洲安全與合作組織（OSCE）介入調查，以釐清大選舞弊問題並追究白俄羅斯政府暴力鎮壓示威者的責任。（路透）

    英國外交大臣拉布（見圖）今天發表聲明，不承認白俄羅斯總統大選的合法性，並敦促歐洲安全與合作組織（OSCE）介入調查，以釐清大選舞弊問題並追究白俄羅斯政府暴力鎮壓示威者的責任。（路透）

    2020-08-17 18:56:11

    〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯總統大選舞弊風波持續延燒，昨天更有約20萬示威者聚集在首都明斯克，抗議已執政26年的總統盧卡申科作票，要求重啟大選；對此英國在今天（8月17日）發表聲明，不承認白俄羅斯總統大選的合法性，並敦促歐洲安全與合作組織（OSCE）介入調查，以釐清大選舞弊問題並追究白俄羅斯政府暴力鎮壓示威者的責任。

    綜合外媒報導，繼歐盟在8月14日不承認白俄羅斯總統大選後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天也譴責白俄羅斯當局在8月9日舉行的大選中所發生的暴力事件，並痛批大選結果是「詐欺行為」，強調「英國不承認總統大選結果」。

    拉布表示，敦促OSCE介入，針對總統大選的不公平與「嚴重缺失」以及隨之而來的暴力鎮壓進行獨立調查，英國將與國際夥伴合作，以制裁罪魁禍首，並追究白俄羅斯當局的責任。

    此外，白俄羅斯駐斯洛伐克大使列什尼亞（Igor Leshchenya）在昨天（8月16日）宣布支持示威者，「我聲援那些在白俄羅斯上街和平遊行的民眾，以傳達自己的聲音，這是白俄羅斯人通過苦難所獲得的權利」，而他也是白俄羅斯第一位表態支持示威者的高級官員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷與盧卡申科週日電話會談 俄羅斯稱隨時準備軍事援助
    2020-08-17 08:43

    普廷與盧卡申科週日電話會談 俄羅斯稱隨時準備軍事援助
    超過6萬人抗議大選舞弊 盧卡申科仍堅稱「重選就亡國了」
    2020-08-16 23:27

    超過6萬人抗議大選舞弊 盧卡申科仍堅稱「重選就亡國了」
    國泰青年節 三對三鬥出籃球魂

    國泰青年節 三對三鬥出籃球魂
    群眾包圍白俄官媒大樓抗議報導不公 百名職員加入抗議
    2020-08-16 19:45

    群眾包圍白俄官媒大樓抗議報導不公 百名職員加入抗議
    白俄羅斯總統執政26年 萬人示威要求公正選舉
    2020-07-31 14:19

    白俄羅斯總統執政26年 萬人示威要求公正選舉
    鄉民討論聲量高 會呼吸的餅乾最Chill

    鄉民討論聲量高 會呼吸的餅乾最Chill
    國際今日熱門
    2020-08-17 12:11

    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人

    2020-08-16 21:54

    異鄉染疫獲駐外館超暖支援！正妹淚喊：當台灣人很幸福！

    2020-08-16 22:22

    武漢肺炎》島國防疫有先天優勢 外媒評台灣等4國表現優異

    2020-08-16 22:51

    武漢肺炎》星國大馬越南疫情漸穩定 印尼菲律賓燒不停

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播