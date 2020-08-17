全球暖化釀禍！格陵蘭冰層破裂 著名氣候科學家墜入亡

2020-08-17 18:11:28

〔即時新聞／綜合報導〕氣候暖化影響全球，位於北極圈內的世界最大島格陵蘭（Greenland）的冰層更已經融至無法挽回的地步。世界著名的氣候科學家史蒂芬（Konrad Steffen）日前因為不察冰層破裂，失足掉入冰隙中，最後在低溫下去世，享壽68歲。

綜合外媒報導，氣候科學家史蒂芬本月8日在格陵蘭進行相關研究工作時，因為冰層破裂被白雪所覆蓋，導致他不察而失足，墜入冰隙中，最後在低溫下去世。

與他共事的氣候科學家尼利三世（Ryan R. Neely III）指出，該地的冰隙通常都會大到被發現，不過因為全球暖化導致冰蓋變得脆弱，最後釀成憾事。尼利三世認為，是因為氣候變化，才讓史蒂芬成為受害者。

史蒂芬博士生前在蘇黎世聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology）攻讀氣候學，並在2005至2012年前往科羅拉多大學柏德分校環境科學研究所（CIRES），擔任所長一職。2012年後他回到蘇黎世聯邦理工學院任教，並領導瑞士聯邦森林、雪和景觀研究所（WSL）在格陵蘭進行研究。

身為冰川學家的史蒂芬，曾在南極洲及格陵蘭島進行研究，他曾示警指出極地地區的氣候暖化最快，一開始他質疑自己發現的氣候變化速度，但最後冬天溫度的上升，證明了他的警告是千真萬確的。

史蒂芬2007年就指出「整個格陵蘭島正在分崩離析」，他的研究站也因為當地冰雪深度連年下降達12英呎而倒塌。

史蒂芬具備領導公眾及政治傳達的特質，他曾向聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）提交論文，也曾加入美國國會代表團，並在美國國會聽證會上作證，指出格陵蘭島每年融化損失的冰量可淹沒哥倫比亞特區。

現任CIRES主任阿卜達拉蒂（Waleed Abdalati）過去曾擔任他的學生，他認為史蒂芬就是該領域的巨人，並具備強大的科學經歷，更親身實地進行考察。阿卜達拉蒂透過CIRES的聲明指出，雖然對於史蒂芬的離去感到悲傷，但只要想到史蒂芬是在做自己想做的事時離世，更奉獻給研究到最後一刻，反而感到有些安慰。

美國有線電視新聞網（CNN）首席氣候記者威爾（Bill Weir）將史蒂芬譽為「世上最受人尊敬的冰川學家之一」，並說「史蒂芬是為了警告世界而死」。

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