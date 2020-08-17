武漢肺炎》教會群聚感染成疫情反彈關鍵 南韓今新增197例

多家教會群聚感染，造成近期南韓疫情反彈。圖為首爾汝矣島純福音教會。（歐新社）

2020-08-17 11:08:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期再度爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大型群聚感染事件，前日（15日）一天就爆增279例確診，同時也是南韓自從3月8日以來首次超過200例。南韓中央防疫對策本部今公布最新疫情數據，截至今日凌晨零時為止，昨日（16日）共新增197例確診，累計確診病例已達1萬5515例。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部指出，昨日新增的197例確診中，社區感染病例有188例，主要集中在首都圈，其中首爾市89例、京畿道67例，境外移入病例則有9例。

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南韓中央防疫對策本部表示，南韓目前疫情出現反彈主要和首都圈教會群聚感染事件有關，包括首爾城北區的「愛第一教會」和京畿道龍仁市的「我們第一教會」，「愛第一教會」累計確診249例，「我們第一教會」累計確診126例，「愛第一教會」更是已成為新天地教會及梨泰院夜店之後的第三大群聚感染事件。

另外，各地方政府也回報各地有零星群聚感染事件，包括首爾某黃金投資企業、京畿道坡州星巴克、光州KTV、汝矣島純福音教會等也出現零星感染，預計未來確診人數將進一步增加。

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