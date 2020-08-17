D614G突變病毒現蹤 馬來西亞衛生部憂讓疫苗無效

馬來西亞衛生部總監諾希山16日指出，該國國內首次出現突變的病毒，目前已確認有4例D614G變異毒株，他也強調該種病毒有更強的感染力，社會大眾應格外戒備。（美聯社）

2020-08-17 08:46:53

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，馬來西亞衛生部16日指出，該國國內首次出現突變的病毒，目前已確認有4例D614G變異毒株，該種病毒不僅有更強的感染力，據傳傳播速度更比一般毒株快上10倍。

馬來西亞衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）16日引用馬來西亞醫藥機構（IMR）的研究指出，該國首度出現突變的新冠病毒，目前的確診病例中已確認有4名患者有D614G變異毒株，且可能讓現有疫苗研究對此次突變失效。根據台灣事實查核中心先前的報導指出，發表於6月的國外研究指出，該種突變可增加病毒與ACE2受體的結合機會。有美國科學家海瑟廷（William Haseltine）在接受CNN採訪時則針對該項研究評論，指此突變會讓病毒傳染力暴增10倍以上。

請繼續往下閱讀...

因此在發現馬來西亞出現該種突變後，馬國衛生部門已迅速採取衛生控制措施，由於病例來自不同感染群，也先將2個感染群控制住，並持續檢測有無更多突變的病毒。諾希山擔憂，若D614G再經由「超級傳播者」散播出去，將釀成更大感染，因此希望社會大眾需要更加警惕和謹慎。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法