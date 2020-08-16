異鄉染疫獲駐外館超暖支援！正妹淚喊：好險有飛回台灣投票！

旅德的台灣藝術家Shiny上網發文，分享台灣駐慕尼黑辦事處在得知她確診感染武漢肺炎後，迅速致上關懷，讓獨在異鄉打拚的她感動不已。（旅德藝術家Shiny授權提供）

2020-08-16 21:54:35

〔即時新聞／綜合報導〕近來一名赴德從事藝術工作、在當地感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的台灣正妹上網發文，分享台灣駐慕尼黑辦事處在得知她確診後，迅速致上關懷，更親自拜訪關心，讓獨在異鄉打拚的她感動不已，直呼「我們身為海外台灣人，是一件很幸福的事。有一種國家無論如何都會挺你的感覺」、「他們的關心純粹就是台灣人保護台灣人，我真的很欣慰自己在台灣長大」，也笑喊，「我不想要扯到政治，但是，好險今年有回家投票？！」該則貼文在網路上被熱烈轉傳，台灣駐慕尼黑辦事處對此也公開發文回應，「照顧台灣國民是我們駐外人員的職責，請大家不用客氣，希望大家平安健康度過疫情。」

旅德的台灣藝術家Shiny昨日晚間在臉書社團「台灣女孩在德國」發文指出，她在上週四由於異常疲憊、精神昏沉，因此向公司請病假，但主管請她附上醫師診斷證明，並建議她順便篩檢武漢肺炎。當時，她原以為只是舊疾暈眩症復發，沒想到週一去看武漢肺炎的檢驗報告卻呈現陽性，醫師證實她確診感染武漢肺炎。

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Shiny坦承，當下得知醫師證實確診時只聽到耳鳴，想哭卻不敢哭出來。回家後，她便鼓起勇氣告知其他室友她感染了武漢肺炎，須保持居家隔離，卻得到室友不太體貼的回應，「怎麼不早說？」Shiny也坦言，她很害怕害其他人生病，也因此忍不住為此落淚，跟室友交代她感染武漢肺炎後的那兩天，承受著很大的心理壓力。

但也慶幸感染力最強的那幾天，她都在家休養，因此沒接觸到太多人，而後續追蹤接觸過的人的檢驗結果也都呈現陰性，讓她鬆一口氣，但同時也相當困惑，她從未出現過發燒、咳嗽等症狀，僅有嗅覺喪失。

而昏睡、嗅覺喪失的症狀持續了數天，由於怕親友擔心，因此在病情較為穩定後，才與在台灣的朋友聯絡，並提及她感染了武漢肺炎，沒想到朋友馬上提筆寫信到外交部長吳釗燮的信箱，請外交部幫幫獨自在異鄉打拚的台灣女孩Shiny，沒想到獲得外交部的認真看待，外交部馬上連絡台灣駐慕尼黑辦事處協助處理。

之後，駐慕尼黑辦事處處長許聰明，除了立即致電關心她的狀況，並向她說，「有問題就求助不用客氣」，並表示會在近期內撥空去拜訪她。而許聰明隔天就從慕尼黑前去雷根斯堡，還帶來綜合維他命、口罩、酒精及泡麵等物資，以及新鮮午餐。

對此，Shiny感動直呼，「我當然覺得很欣慰，有人電話問候就很棒了，但沒想到！第二天他真的坐車來雷根斯堡！我把一幅畫放在門口請他帶回慕尼黑，希望可以了解我是真的很感激。」

「我拿到東西的時候，瞬間覺得自己一個人也很無敵，有如此溫暖的靠山！」Shiny感動直言，身在異鄉還有人來照顧，實在感到很溫暖，「雖然現在我還是繼續躺在床上，但是已經好很多了，頭痛、鼻腔痛已經消失...就等體力恢復。」

「我們身為海外台灣人，是一件很幸福的事。有一種國家無論如何都會挺你的感覺，我真的已經開始鼻酸，」她感激直言，「我不覺得他們的關心是別有目的，純粹就是台灣人保護台灣人，我真的很欣慰自己在台灣長大。」

文末，Shiny也笑喊，「我不想要扯到政治，但是，好險今年有回家投票？！」並祈願，「祝大家身體健康萬事如意」。

對此，台灣駐慕尼黑辦事處今日也在臉書專頁「Taiwan in München」發文回應，「照顧台灣國民是我們駐外人員的職責，請大家不用客氣，希望大家平安健康度過疫情。」

貼文一出，讓網友直呼超暖，「謝謝辦事處的用心！」、「謝謝辦事處，特別謝謝特地前往的許處長溫馨送暖～」、「這就是我們的外交官！！！」、「溫暖的台灣人！」、「這就是台灣人！」

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駐慕尼黑辦事處處長許聰明，除了立即致電關心她的狀況，並向她說，「有問題就求助不用客氣」，並表示會在近期內撥空去拜訪她。而許聰明隔天就從慕尼黑前去雷根斯堡，還帶來綜合維他命、口罩、酒精及泡麵等物資，以及新鮮午餐。（旅德藝術家Shiny授權提供）

近來一名在德國感染武漢肺炎的台灣正妹上網發文，分享台灣駐慕尼黑辦事處在得知她確診後，迅速致上關懷，讓獨在異鄉打拚的她感動不已，為表謝意，她將藝術畫作（見圖）致贈予台灣駐慕尼黑辦事處處長許聰明。（旅德藝術家Shiny授權提供）

藝術家Shiny與台灣駐慕尼黑辦事處處長許聰明的對話紀錄。（旅德藝術家Shiny授權提供）

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