緬甸移工殺害英籍旅客 泰王赦免改判無期徒刑

兩位緬甸移工佐林（右）和溫佐頓（左）被控於2014年在泰國的蘇叻他尼小島殺害兩名英籍背包客，法院判處死刑，卻在14日獲得泰國皇家赦免，改處無期徒刑。（歐新社）

2020-08-15 23:05:28

〔即時新聞／綜合報導〕兩位緬甸移工佐林（Zaw Lin）和溫佐頓（Win Zaw Htun）被控於2014年在泰國的蘇叻他尼小島（Surat Thani）殺害兩名英籍背包客，法院判處死刑，卻在昨（14）日獲得泰國皇家赦免，改處無期徒刑。

根據《CTN NEWS》報導，兩位緬甸移工涉嫌殺害英國人米勒（David Miller），以及強暴並殺害威瑟里奇（Hannah Witheridge），兩名嫌犯在2015年時被判處死刑，並在2019年上訴到最高法院時仍維持死刑判決。但是警方的調查過程與對兩名嫌犯的DNA檢驗被批評有瑕疵，甚至有人認為兇手是在警方的脅迫下認罪。

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兩名緬甸移工的律師佛統（Nakhon Chompuchat）表示，「根據泰國皇家赦免令的規定，佐林和溫佐頓將有資格改判無期徒刑，若他們在獄中表現良好，將有機會進一步減刑。」

昨日泰國皇家公報發布這項赦免令，並表示是為了紀念現任泰國國王瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）7月28日的生日。目前尚不清楚此法令的赦免標準，也不了解是否有其他死刑犯同樣能獲得緩刑。

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