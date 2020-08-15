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    稱中共沒打壓新聞自由 曾國衛嗆美：香港事務「關你X事」！

    香港政制及內地事務局局長曾國衛今天參加電台節目時說，外界指控政府打壓新聞自由都是在亂說，還嗆美國香港事務「關你咩事」！（圖擷取自微博）

    香港政制及內地事務局局長曾國衛今天參加電台節目時說，外界指控政府打壓新聞自由都是在亂說，還嗆美國香港事務「關你咩事」！（圖擷取自微博）

    2020-08-15 20:43:57

    〔即時新聞／綜合報導〕香港《壹傳媒》創辦人黎智英本月10日突遭港警以違反「港版國安法」逮捕，引起各界譁然，痛批港府打壓新聞自由！對此，香港政制及內地事務局局長曾國衛今天（15日）強調港警作為純為執法，說什麼政府打壓新聞媒體都是「瞎扯淡」，還不忘批評說，中國內政輪不到美國來插嘴！

    根據《立場新聞》報導，曾國衛今天上午參加香港商業電台節目《政經星期六》，提到黎智英被捕一事，當時港府還派過百港警突入壹傳媒大樓大舉搜查，遭外界痛批明目張膽的打壓新聞自由！曾國衛對此強調，警方行動是正當執法，只是被捕人恰巧是傳媒公司老闆罷了，他還說，執法機關不會因為傳媒機構身份而給予例外。對於外界指政府打壓新聞自由之說，曾國衛直批都是「瞎扯淡」。

    另外，對於美國本月7日宣布制裁11名中港官員，曾國衛正好是其中一員，他在節目上也痛批美國所謂制裁行動卑劣無恥，是雙重標準的霸凌行為。曾國衛重申，中共中央訂立「港版國安法」是為了完善香港憲制，不容外界干涉中國內政，尤其是美國。他認為，美國對港官員實施制裁，歸根究柢是利用香港作為棋子打壓中國崛起，他怒嗆美方，香港事務「關你咩事（關你什麼事）」、「所謂自由民主都是藉口」！

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