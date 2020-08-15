美波簽訂協議 前駐德美軍將轉調至波蘭

龐皮歐與波蘭外交部長布托維茨奇。雙方在華沙的瓦津基宮（Lazienki Palace）前合影。（美聯社）

2020-08-15 22:28:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）為期5天的中歐之旅即將畫下句點。他於波蘭當地時間週六，代表美方與波蘭政府正式簽署了一項國防合作協議。該協議意謂著撤出德國的美軍會重新部署到波蘭。

《美聯社》 報導，龐皮歐與波蘭國防部長布拉斯卡克（Mariusz Błaszczak）簽署了《防務合作加強協定》（Enhanced Defense Cooperation Agreement），為美軍加派人手進駐的舉動制定了合法性。

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目前美軍駐紮在波蘭的部隊約有4500人，但美方預計還會再額外進駐1000人。由於五角大廈於上月份宣布將從德國撤軍約1萬2000人，而其中的5600人將轉移到其他的北約盟國。此外，一些美軍司令部也會搬出德國，包括預定於明年遷往波蘭的美國陸軍第五軍（V Corps）海外總部。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在簽字儀式上說：「這是一種保證：讓我們的士兵可以挺身而出應對任何威脅，這也能進一步保障歐洲其他國家的安全。」杜達補充說，這筆交易也有助於進一步推動雙方的投資和貿易合作。

該協定也加強了現行的北約協議，例如允許美軍進駐波蘭的軍事設施，以改善波蘭軍事部隊的作戰能力和軍事革新化，同時制訂了能讓兩軍共享後勤支援與分攤基礎軍事設施成本的方案，這也讓美國進一步加深了在波蘭地區的影響力。

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