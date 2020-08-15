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    三創林夕《約定》歌詞手稿曝光 羅冠聰：在亂世中各位要保重！

    羅冠聰今天分享自己填詞的《約定》手稿，字跡工整娟秀。（圖擷取自羅冠聰臉書）

    羅冠聰今天分享自己填詞的《約定》手稿，字跡工整娟秀。（圖擷取自羅冠聰臉書）

    2020-08-15 18:42:53

    〔即時新聞／綜合報導〕香港詞神林夕寫詞功力不必再多作贅言，許多膾炙人口的歌曲歌詞都出自他手筆。其中，他在1997年為歌手王菲寫下《約定》粵語版歌詞，本月6日他重新填詞，贈給離港流亡英國的香港眾志創黨主席羅冠聰。沒想到有中國小粉紅瞎嗆林夕不尊重原作者，中共官媒還特別發了一篇評論痛罵林夕。對此，羅冠聰今天下午分享了自己三創的《約定》歌詞手稿回贈林夕，語重心長表示，「在亂世中，各位都要保重。」

    林夕本月6日給自己當年作詞的《約定》重新填詞，致贈給羅冠聰，肯定羅冠聰追求香港民主，並籲其勿忘初衷。消息一出馬上引起中國內部上下譁然，不止中國節目將《約定》一曲的作詞人改成「佚名」，小粉紅們群起瞎嗆林夕不尊重原創；中共官媒大罵林夕「帶偏別人也毀掉自己」，可這些看在大多數港人眼裡全都淪為笑柄。

    而羅冠聰7日也三創《約定》歌詞回贈林夕，向他致意。今天（15日）他在臉書上又分享了自己填詞的手稿，字跡工整娟秀，貼文中再提林夕因贈詞給他遭中國當局狠批，其中，央視批林夕「和港獨搞一塊了」的新聞更一度上微博熱搜，讓羅冠聰不禁慨嘆，「可見北京操弄輿論之功力爐火純青」。

    羅冠聰表示，遭到封殺、抹黑攻擊也許對林夕或是其他挺港民主藝人來說不是第一次，「但如此高強度的輿論攻勢，還是難免會為夕爺抹一額汗。」羅冠聰接著信心喊話，「既然北京打算以抹黑孤立這些願意發聲的人，同路人更要互相扶助，懂寫字的寫字、懂唱歌的唱歌，做好自己的專業，以最強韌的姿態面對最大的打壓！」最後他也語重心長表示，「在亂世中，各位都要保重。」

    羅冠聰今天分享自己填詞的《約定》手稿，呼籲在這樣的亂世中，大家都要保重。（資料照，記者簡榮豐攝）

    羅冠聰今天分享自己填詞的《約定》手稿，呼籲在這樣的亂世中，大家都要保重。（資料照，記者簡榮豐攝）

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