考大學成績比預期低 英國學生上街抗議

英國的大學入門考試「A-Level」成績算法爆發爭議，許多學生拿到比預期還要低的成績，今（14）日憤怒的學生、家長與老師在倫敦英國教育部前抗議。（路透）

2020-08-14 23:15:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國的大學入門考試「A-Level」成績算法爆發爭議，許多學生拿到比預期還要低的成績，今（14）日憤怒的學生、家長與老師在倫敦英國教育部前抗議。

根據《Sky News》報導，英國工黨要求政府應該放棄有爭議的成績演算法，改使用教師對學生的預測成績作為評估。工黨領袖史塔默（Sir Keir Starmer）呼籲政府應當免除「A-Level」成績申訴的所有費用，「這幾個月英國政府對教育領域的不當處理，已經造成了前所未有的混亂，這代表恢復教師評估制度是現在最好的選擇。」

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也有民眾持相同看法，1名女士雷納（Ms Rayner）則表示，蘇格蘭已經重回教師評估制度，「雖然教師評估制度並不完美，但相較於現在的成績算法好多了，至少比較公平。」

但是，英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）則為「A-Level」辯護，「現在比以往有更多學生能夠選擇心中的理想學校，有更多弱勢背景的孩子也能夠上大學。」，他認為這些成績算法是「穩健而可靠的」，並能在未來得到證實。在本週稍早，英國政府宣布，若學生對成績不滿意，可以以模擬考的成績提出申訴，並參加秋季考試。

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