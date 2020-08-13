中國糧食危機在即！人大：將具體規定「制止餐飲浪費」

中國人大指出，習近平（見圖）的指示表明黨中央對制止餐飲浪費的高度重視，接下來將會透過立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定。（路透）

2020-08-13 22:24:10

〔即時新聞／綜合報導〕中共官媒新華社日前報導，中共領導人習近平作出重要指示，要中共當局「制止人民餐飲浪費」，而中國國家糧食和物資儲備局昨（12）日更發布最新的主要夏糧收購進度，同比減收近千萬噸，證明糧食危機在即。中國人大指出，習近平的指示表明黨中央對制止餐飲浪費的高度重視，接下來將會透過立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定。

中共中央紀委國家監委官網指出 ，習近平近期對制止餐飲浪費做了重要指示，並強調要加強立法、強化監管、採取有效措施以及建立長效機制，來堅決制止餐飲浪費行為。

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中國人大常委會法工委行政法室一級巡視員張桂龍指出，習近平的指示表明黨中央對制止餐飲浪費的高度重視，因此全國人大常委會法工委將會研究並提出立法方案，也會成立工作專班，來研究中國國內外有關制止餐飲浪費的相關立法、文件以及政策措施。

張桂龍表示，中國人口眾多，土地資源也相對不足，而糧食供求長期處於緊平衡狀態，過去習近平就曾做出重要只是強調制止浪費。他透露，整體看來，中國現行法律有關於制止浪費行為的規定和要求，但較為分散，系統性、針對性以及整合性還不夠強。

張桂龍強調，法工委接下來會積極地針對制止餐飲浪費的立法問題來認真研究，並透過立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體、明確的規定。

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