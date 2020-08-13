歸還本名！25名傑出女作家褪去男性筆名 以真身亮相

英國女性小說獎設立25年，貝禮詩委託研究人員，挑選25部過去以男性筆名見世的女作家作品，如今重新出版。（圖擷自女性小說獎官方推特）

2020-08-13 23:25:52

〔即時新聞／綜合報導〕過去，使用假名出書的女作家不在少數，其中一個原因可能是女性被認為不適合在大眾場所露面，女作家只好以男性筆名包裝自己的身分。如今，為了慶祝英國「女性小說獎」設立25年，該獎項贊助商貝禮詩發起「歸還她的本名」（Reclaim Her Name）計畫，重新出版25部過去以男性筆名見世的女作家作品。

綜合外媒報導，貝禮詩（Baileys）委託研究人員，針對3000多名使用筆名的女作家，從中挑選25部作品，以本名重新出版，讓女作家終於能褪去的男性身分，重新正名。這一系列的作品的電子書已公開在網站上，供讀者免費下載。

請繼續往下閱讀...

25部作品中，包括英國經典小說《米德鎮的春天》（Middlemarch）。在過去長達約150年的時間，該小說都是以喬治‧艾略特（George Eliot）的名字出版，如今她的真名瑪麗·安·埃文斯（Mary Ann Evans）終於首次問世。埃文斯還在世時，曾堅持要隱姓埋名，不以真名出版，如此才能確保作品受到重視，避免負面名聲。

此外，其他獲選的作品包括英國女作家佩吉特（Violet Paget）的《幻影情人》（A Phantom Lover）、法國女作家杜萍（Amantine Aurore Dupin）的《印蒂安那》（Indiana）等。

英國小說家、「女性小說獎」創始人莫斯（Kate Mosse）表示，這項活動旨在能讓女人在書架上「被看到」，如果女作家的身分被隱瞞，就好像女人從未寫過任何書一樣。而這系列純粹是讚頌過去的傑出女作家，她們從未以女人的身分被讚譽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法