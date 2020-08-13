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    武漢肺炎》東南亞疫情延燒 新加坡估未來幾天是高峰

    菲律賓疫情慘重。警員正在向違反隔離禁令的民眾發放宣導規章。（美聯社）

    菲律賓疫情慘重。警員正在向違反隔離禁令的民眾發放宣導規章。（美聯社）

    2020-08-13 23:20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情於東南亞持續延燒，越南、馬來西亞今天（13日）新增確診數字都是雙位數，疫情慘重的菲律賓與印尼每日確診數則仍居高不下；另外，新加坡仍無法解決外籍勞工群聚感染的問題，預估未來幾日確診數會達到高峰。

    《路透》報導，菲律賓今日再增4002例確診，另有23人不治。菲國衛生部門統計，武漢肺炎確診總數達到14萬7526例，為東南亞疫情最嚴重的國家，死亡人數來到2426人。

    報導說，為抑制疫情，菲律賓已計畫在10月開始在國內對俄羅斯研發的武肺疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）進行第三期臨床實驗。 儘管菲律賓官員一再聲明，該疫苗在施打前會經過嚴格的審查程序，但民眾仍對此表示憂慮。

    越南方面，衛生部門今日通報，國內新增25例武漢肺炎確診，3人死亡。目前越南累計905人確診，20人死亡。

    印尼今天宣布新增2098起確診病例，並有65死。目前印尼確診累計總數為13萬2816例，5968人死亡。

    亞洲新聞台（CNA）報導，印尼教師聯合會向政府警告，重啟學校的政策可能會導致更多人被病毒感染，採取遠距教學應該是最可行的辦法；但教育部長馬卡里姆（Nadiem Makarim）表示，由於現實條件問題，有將近90％的學童沒辦法接受遠距教學，因為他們生活的地區無法實施遠距教學。

    《海峽時報》（The Straits Times）報導，新加坡衛生部通報，截至今天中午，新增102例武漢肺炎確診。目前星國累計5萬5497人確診，死亡人數停留在27人。

    星國衛生部表示，102例中有5例屬於社區傳染，包含1名具永久居留權的居民與4名工作證持有者。而移工仍就占了新增病例的大多數。衛生部預計未來幾天內病例數會保持著高峰，然後逐漸降低。

    《自由今日大馬報》報導，馬來西亞今日增加15起武漢肺炎確診，所幸無人死亡。目前馬來西亞總確診數9129例，死亡人數保持在125人。

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