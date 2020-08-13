南韓調查：仍有75％南韓人在抵制日貨 50歲族群居多

根據韓國放送廣告振興會社的調查結果，顯示仍有多數南韓人在抵制日本商品。圖為去年7月，南韓首爾一間超市張貼抵制日貨的公告。（美聯社）

2020-08-13 20:36:58

〔即時新聞／綜合報導〕日韓關係不見改善，韓國放送廣告振興會社（Kobaco）針對1000名南韓男女進行調查，結果顯示，當中有75％南韓人現在仍在「抵制日貨」，此外，70％的人表示今後會繼續抵制。

綜合外媒報導，去年7月，日本政府對南韓實施經濟制裁，加強半導體材料出口管制，引發南韓民眾不滿，發起抵制日貨行動。除了貿易爭端外，日韓也存在政治和外交問題，包括慰安婦、二戰強徵勞工等，雙方恩怨難解。

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韓國放送廣告振興會社發布的調查結果顯示，在接受訪問的1000名南韓人當中，多達75％回答目前仍在抵制日貨。年齡方面，表示願意參加抵制的人以50多歲族群最多，20多歲族群最少，原因可能是對遊戲及資訊科技感興趣的南韓年輕人，難以狠下心棄買日本貨。

根據調查結果，南韓人選擇抵制的日本產品以流行服飾佔56％最多、酒類佔43％、日用品佔37％、化妝品佔34％。此外，在持續抵制的南韓人當中，有69％表示參加抵制運動不會在生活中感到不便。

報導指出，南韓執政黨議員從關稅廳獲得的資料顯示，今年第二季度（4～6月），日本產啤酒的進口額較上年同期減少約90％，日本車進口也減少60％以上。

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