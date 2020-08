全球暖化！瑞士著名冰川瞬間變瀑布 網友嚇傻了

2020-08-13 17:53:19

〔即時新聞/綜合報導〕冰川是地球上重要的水資源之一,但近年因溫室效應、全球暖化影響,世界各地冰川都逐漸融化,瑞士當地著名冰川近日發生崩塌事件,高溫熱浪使冰川瞬間變成瀑布,影片曝光讓網友們都驚呆了。

綜合外媒報導,瑞士圖爾特曼 (Turtmann)城鎮的冰川與小鎮同名,海拔2650公尺且相當著名,是許多登山客喜愛觀看的美景,不料有登山客在8月6日拍到冰川融化的恐怖畫面,冰川下緣先洩出陣陣的冰粒,接著整塊冰川大面積崩塌,靜止在山壁上的冰雪瞬間變成瀑布。

1名登山愛好者佳娜.愛歇爾(Jana Eichel)在推特公布該冰川自2011年至2019年的照片,能發現它的厚度每一年都在變薄,此次崩塌更使冰川面積又大幅減少;瑞士氣象服務機構指出,儘管瑞士到7月底才出現今年第1波熱浪,但到目前為止,2020年的這波熱浪是有記錄以來最熱的一波熱浪。

據了解,人類對地球的影響包括排放諸如二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等溫室氣體,除了會使海平面上升、沙漠擴張外,也可能造成熱浪、乾旱、洪水、暴雪等極端天氣,外國網友們看見冰川融化的慘況,都感到相當難過,「真的沒有辦法來阻止這一切的悲劇繼續發生嗎?」

So how did #Turtmann #glacier look like before it broke apart yesterday? I had a look in my photo archive, showing the thinning of the #icefall between 2011 and 2019. https://t.co/YrYyHAxxqi pic.twitter.com/dXR6Xk6Y0I