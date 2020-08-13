全球暖化！瑞士著名冰川瞬間變瀑布 網友嚇傻了

瑞士著名圖爾特曼冰川8月6日大規模融化坍塌。（路透）

2020-08-13 17:53:19

〔即時新聞／綜合報導〕冰川是地球上重要的水資源之一，但近年因溫室效應、全球暖化影響，世界各地冰川都逐漸融化，瑞士當地著名冰川近日發生崩塌事件，高溫熱浪使冰川瞬間變成瀑布，影片曝光讓網友們都驚呆了。

綜合外媒報導，瑞士圖爾特曼 （Turtmann）城鎮的冰川與小鎮同名，海拔2650公尺且相當著名，是許多登山客喜愛觀看的美景，不料有登山客在8月6日拍到冰川融化的恐怖畫面，冰川下緣先洩出陣陣的冰粒，接著整塊冰川大面積崩塌，靜止在山壁上的冰雪瞬間變成瀑布。

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1名登山愛好者佳娜．愛歇爾（Jana Eichel）在推特公布該冰川自2011年至2019年的照片，能發現它的厚度每一年都在變薄，此次崩塌更使冰川面積又大幅減少；瑞士氣象服務機構指出，儘管瑞士到7月底才出現今年第1波熱浪，但到目前為止，2020年的這波熱浪是有記錄以來最熱的一波熱浪。

據了解，人類對地球的影響包括排放諸如二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等溫室氣體，除了會使海平面上升、沙漠擴張外，也可能造成熱浪、乾旱、洪水、暴雪等極端天氣，外國網友們看見冰川融化的慘況，都感到相當難過，「真的沒有辦法來阻止這一切的悲劇繼續發生嗎？」

SRF Meteo TWITTER

Am unteren #Turtmanngletscher im #Wallis ereignete sich am Donnerstagvormittag ein spektakulärer #Gletscherabbruch. In den kommenden Tagen werden weitere Abbrüche erwartet.

????️: Luzia Rohrer. ???????? ^gf pic.twitter.com/CoOT3qCkOW — SRF Meteo （@srfmeteo） August 7, 2020

佳娜．愛歇爾（Jana Eichel）推特

So how did #Turtmann #glacier look like before it broke apart yesterday? I had a look in my photo archive, showing the thinning of the #icefall between 2011 and 2019. https://t.co/YrYyHAxxqi pic.twitter.com/dXR6Xk6Y0I — Jana Eichel （@AlpineBiogeo） August 7, 2020

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