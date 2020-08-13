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    「海底撈」告「河底撈」商標侵權被駁回... 中網笑翻

    中國餐飲集團「海底撈」提告一間名為「河底撈」的餐廳涉嫌侵犯其商標專利權。（圖擷取自微博）

    中國餐飲集團「海底撈」提告一間名為「河底撈」的餐廳涉嫌侵犯其商標專利權。（圖擷取自微博）

    2020-08-13 11:25:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國商標侵權戰不時上演，不過這次的結局有點不一樣。近來，中國餐飲集團「海底撈」控告一間名為「河底撈」的餐廳涉嫌侵犯其商標專利權，法院審理後表示，兩者字形有所差異，讀音也不一樣，加之菜系不同，在一審駁回訴訟請求，一審宣判後，原被告雙方均未上訴。對此，中國網友紛紛笑回，「馬上去註冊江底撈」、「我們家這邊還有個海裡撈」、「還不都是鍋裡撈（笑）。」

    根據中媒《藍鯨財經記者工作平台》報導，中國餐飲集團「海底撈」指出，這間「河底撈」的商標採用藝術字形式，「河」字的三點水呈現河流狀，「底」字下面的點呈現魚形狀，整個招牌上方還有一隻活蹦亂跳的魚，和他們的商標高度雷同，告其商標侵權。

    不過長沙市天心區法院審理後認為，兩者商標雖然都有「底撈」二字，但整體字形有所差異，讀音也不一樣，加之「海底撈」公司旗下所有店鋪全是川菜系列的火鍋，而「河底撈」餐廳則是典型的湘菜系列，故一審駁回原告訴訟請求，一審宣判後，原被告雙方均未上訴。

    對此，中國網友紛紛笑回，「水底撈、碗底撈、鍋底撈、湖底撈、杯底撈、湯底撈，暫時就這些，想好了再來補充」、「馬上去註冊江底撈」、「我們家這邊還有個海裡撈」、「還不都是鍋裡撈（笑）」、「有什麼可告的，就行你撈，不行別人撈啊（笑）」，不過也有人指出，「取這種名字本身就是心知肚明，稍微改一下就理直氣壯」、「搞不懂這些企業，蹭個擦邊球有意思嗎？就不能實實在在自己搞點創意？」

    法院審理後表示，兩者字形、讀音、菜系都不同，在一審駁回訴訟請求。（圖擷取自微博）

    法院審理後表示，兩者字形、讀音、菜系都不同，在一審駁回訴訟請求。（圖擷取自微博）

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