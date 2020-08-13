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    中國高考「滿分作文」閱卷組長身分曝光！ 中網掀論戰

    陳建新退休後擔任作文閱卷組組長已20年，引發爭議。（圖擷取自微博）

    陳建新退休後擔任作文閱卷組組長已20年，引發爭議。（圖擷取自微博）

    2020-08-13 10:38:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省高考今年出現一篇「滿分作文」，文中不但大量引用各種哲學家、名人的名言，更使用各種冷僻詞句，讓不少中國網民看了直呼是「天書」，也引發專家兩極的評價，有中媒披露閱卷組組長陳建新的身分，引發退休媒體人李未熟舉報陳「既做教練，又當裁判」，在中網掀起論戰。

    根據中媒《新京報動新聞》報導，陳建新曾任浙大人文學院副教授，退休後擔任作文閱卷組組長已20年，參與閱卷老師稱，近十年陳不僅開設講座、舉辦網課，甚至出作文書，有人發現陳去年曾在演講中強調，作文要重視真情實感，反對矯揉造作，然而他今年對這篇「滿分作文」的評論卻是，「文字表達如此學術化，不是一般高中生能做到的」，引發退休媒體人李未熟舉報他「既做教練，又當裁判」，目前相關單位正在處理中。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「既做教練，又當裁判」、「閱卷組組長是不是也得設個任期？20年不變太扯了」、「他自己都說了，強調真情實感，反對矯揉造作」、「本來就是39分的水平，硬打滿分」、「當了20年的組長，Emmm…強烈懷疑舉報人是副組長」、「我寫的我的市長父親也拿了滿分（笑）」。

    不過也有人指出，「既做教練員，又當裁判員不是很正常嗎？水平到一定程度就可以啊」、「時間短說人家沒經驗，時間長又嫌棄總不換人」、「濫用舉報，讓自己不爽就舉報」，其他人則回覆，「看評論真難以想像，原來在國內已經這麼多人接受既當裁判又當教練的模式了，考場、球場、金融市場都這麼著還能行麼？還有說這孩子文章寫的好的，不能說字兒你不認識就是好的吧？」

    有人發現陳去年曾在演講中強調，作文要重視真情實感，反對矯揉造作。（圖擷取自微博）

    有人發現陳去年曾在演講中強調，作文要重視真情實感，反對矯揉造作。（圖擷取自微博）

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