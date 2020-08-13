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    俄若唆使神學士下懸賞令 龐皮歐：必讓俄國付出巨大代價

    美國國務卿龐皮歐12日表示，他已經警告俄羅斯，如果真的在阿富汗下達懸賞令，一定會讓俄國付出巨大代價，圖為龐皮歐。（歐新社）

    美國國務卿龐皮歐12日表示，他已經警告俄羅斯，如果真的在阿富汗下達懸賞令，一定會讓俄國付出巨大代價，圖為龐皮歐。（歐新社）

    2020-08-13 10:34:07

    〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》6月曾報導，美方情報單位表示，俄羅斯軍方暗中與阿富汗神學士（塔利班）激進份子聯繫，對美軍為首的聯軍下懸賞令，儘管真偽迄今無法確定，但美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）表示，他已經警告俄羅斯，如果真的下達懸賞令，俄國一定會付出巨大代價。

    據《路透》報導，龐皮歐12日表示，他已經對俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）祭出警告，稱如果俄羅斯真的在阿富汗對以美軍為首的西方聯軍下達懸賞令，那俄羅斯將「付出巨大代價」。

    川普先前稱他並不知道懸賞令的消息，因為美方情報單位懷疑懸賞令的真實性，而龐皮歐在接受自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）訪問時，拒絕回應有關川普是否知情這件事，但他指出，美國絕對不會容忍懸賞令這樣的行為。

    他說，「如果俄羅斯真的提供賞金去殺美國人，或是其他西方部隊，那俄國一定會付出巨大代價，這就是我對俄羅斯外交部長拉夫羅夫說的話」，龐皮歐表示，「我知道我捫的軍方也已經向對方的領導階層說過了，我們絕不不容忍這樣的行為，也不會姑息」。

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