馬斯克講的外星人？ 英國再驚現神秘麥田圈

2020-08-12 23:31:56

英國威爾特郡本月8日出現麥田圈。（Crop Circles UK提供）

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉（Tesla）、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）上月31日表示有外星生命存在，本月在英國就出現奇異麥田圈，構成的圖案竟看似有望用於火箭燃料的化學物質分子圖，網友認為這兩者可能有關聯。

馬斯克7月31日在推特簡短發文稱：「金字塔絕對是外星人蓋的。」馬斯克創立的美國太空探索科技公司（SpaceX），本月2日以「飛龍奮進號太空船」（Crew Dragon Endeavour）載著2名太空人從國際太空站返回地球，並以「濺落」方式順利降落在墨西哥灣海域。

英國牛津本月9日出現麥田圈。（Crop Circles UK提供）

不料，英國本月8日、9日分別在威爾特郡（Wiltshire）、牛津 （Oxfordshire）出現麥田圈，牛津的麥田圈有4個圓形結構，最外圈1個圓形，往內2圈是由相反方向的直角三角形構成的圓圈，最內圈則像是太陽；而在威爾特郡出現的麥田圈，則被眼尖的網友發現長得很像三硝基胺的化學分子圖，這種物質被認為未來可能用於最有效和污染最小的火箭推進劑氧化劑，網友因此認為這可能與馬斯克在推特的發言有關，

威爾特郡出現的麥田圈被認為與可用於火箭燃料的化學物質分子圖高度相似。（左圖Crop Circles UK提供，右圖取自美國NIH）

據了解，麥田圈主要出現於歐洲與北美洲，形成原因不明，但可分為「支持部分麥田圈非人為」、「支持全部麥田圈皆人為」兩大派，前者認為若非出自於廣告、吸引遊客所製造的麥田圈，多為超自然力量或外星科技有關，植物才能全傾倒後繼續生長，若為人為構成，植物通常會受到影響而死亡。

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk （@elonmusk） July 31, 2020

8/9牛津麥田圈（The Hampshire Flyer授權使用）

8/8威爾特郡麥田圈（The Hampshire Flyer授權使用）

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