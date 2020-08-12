北韓3年輕士兵跳防彈少年團舞步 被控思想頹廢交付懲處

有消息指出，北韓人民軍有3名20多歲的年輕士兵，因為跳了南韓知名的男子團體「防彈少年團」的「血汗淚」舞步，結果被保衛局的官員發現，被以「模仿了頹廢的南韓舞蹈」為由逮捕並等候處罰。圖非當事士兵。（法新社）

2020-08-12 21:38:09

〔即時新聞／綜合報導〕跳舞也會出事，有消息指出北韓人民軍有3名20多歲的年輕士兵，因為跳了南韓知名的男子團體「防彈少年團」的「血汗淚」舞步，結果被保衛局的官員發現，被以「模仿頹廢的南韓舞蹈」為由逮捕並等候處罰。

根據脫北者經營的線上媒體《每日北韓》（Daily NK）報導，有北韓軍隊內部人士透露，北韓人民軍在近期前往白頭山（中國稱長白山）考察，搭乘的火車從首府平壤出發後，在前往北部惠山市的途中因電力問題而停靠在咸鏡南道的續後站，有軍人在火車停駛期間舉行娛樂會，有3名隸屬空軍及防空司令部直屬單位的年輕士兵就跳「血汗淚」舞步助興，結果觀看舞蹈的保衛局成員就突然將他們帶走。

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同樣搭乘這部列車的總政治局宣傳部宣傳員和保衛局科長，決定以「學習先烈們的革命精神途中模仿了頹廢的南韓舞蹈」為由將這3名年輕士兵移送法辦，他們在接受調查時也矢口否認「知道這是南韓的舞步」，供稱是在軍中學到、入伍前就學會正在流行的舞步等。

而這3名士兵隸屬的部隊長官就頭痛了，因為被指控「思想糜爛」的士兵不僅是該部隊的模範士兵，且事發時所有士兵都在場，還被總政治局和保衛局重點處理，只能據實已告，再加上這3名士兵還稱「平時在部隊跳的時候沒當問題，這次怎麼當作問題了呢？」，如果屬實「整個部隊也會被思想大檢查」。

針對保衛局軍官怎麼一眼就認出來是「防彈少年團」的舞步，《每日北韓》解釋，保衛局有單位每週會觀看3小時的國外影片，所以不是問題；而經過此事後，北韓軍方決定加強政治教育工作，在提供各部隊的教育資料中還強調「帝國主義分子們的思想文化滲透陰謀對象是拿著槍桿子的新一代青年士兵」、「現實要求我們對帝國主義分子們想融化青年一代的陰謀提高警惕」。

「血汗淚」舞步參考：

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