中國糧食不夠？官媒猛批大胃王吃播 餐飲業急推「N-1點餐」

中國國家主席習近平近日作出重要指示，要當局「制止人民餐飲浪費」，讓外界懷疑中國恐出現糧食危機。示意圖。（彭博）

2020-08-12 16:24:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來與多國爆發衝突、對立，中國國家主席習近平卻未針對相關事件公開回應，反而作出「制止餐飲浪費行為」的「重要指示」，強調這是「不文明行為」。各地政府、媒體也迅速響應，餐飲協會推出「N-1點餐模式」，即10人用餐只能點9個人的份量；官媒更是針對近期興起的大胃王直播、吃播大肆批判，未來此類畫面很可能遭到禁止。

據新華社11日報導，習近平近日作出重要指示，要當局「制止人民餐飲浪費」，將焦點聚集在浪費食物是「不文明行為」因而禁止，但這已是習近平20天內第二度對糧食問題作出指示，使外界猜測中國歷經疫情、水災、蝗害，恐現「糧食危機」。

請繼續往下閱讀...

而在習近平下令禁止浪費食物後，武漢餐飲業協會當日宣布，將向餐廳發出倡議，推行「N-1點餐模式」，即10名客人一次只能點9人份的菜，不夠再加點；針對3人以下的顧客，則推出半份菜和小份菜，也要求需為有剩菜、剩飯的顧客提供外帶服務。河南信陽、湖北咸寧等地的餐飲協會已紛紛跟進。

此外，官媒央視昨晚也立刻播出相關的新聞報導，稱中國雖自2013年推行「光盤行動」，但是一些地方餐飲浪費的現象仍然存在，還將矛頭指向「大胃王直播」，痛批浪費；新華社期刊《半月談》今日也批評「吃播文化」，稱部份直播主為了追求觀看數而「走向極端，變了味」，又罵這是對消費者的欺騙，更是對食物的浪費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法