武漢肺炎》日本疫情嚴峻 昨增700確診、7人死亡

日本11日全境新增700例確診病例、7例死亡病例。圖為東京街景。（美聯社）

2020-08-12 09:55:51

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本境內自緊急事態宣言全境解除後疫情再起，狀況至今嚴峻；據統計，日本11日全境新增700例確診病例、7例死亡病例，病例數仍以東京都的188例居冠，而大阪府單日新增也破百，值得留意。截至最新，目前已有5個地區累計確診數突破3000例。

根據《NHK》報導，綜合47個都道府縣11日病例，全境共增700例確診，另增7例死亡病例，分別為東京都2例，千葉、神奈川、栃木、福岡縣及大阪府各1例；日本境內累計病例達5萬1160例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1073例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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觀察疫情較嚴重的地區，目前共有東京都、大阪府、神奈川、愛知和福岡縣等5個地區累計確診數破3000例。東京都昨日新增188例，累計確診數達1萬6252例；大阪府新增102例，累計確診數達5994例；神奈川縣新增27例，累計確診數達3331例；愛知縣新增67例，累計確診數達3310例；福岡縣則添54例，累計確診數共3138例。

另截至12日0時，日本全境重症病例為171例。

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