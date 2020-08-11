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    中國糧食危機真的來了？習罕見指示「制止人民餐飲浪費」

    習近平7月22日前往東北視察當地農田，分析指中國糧食危機浮上檯面，習此行是想確認東北下半年糧食產量。（圖取自新華社微博）

    習近平7月22日前往東北視察當地農田，分析指中國糧食危機浮上檯面，習此行是想確認東北下半年糧食產量。（圖取自新華社微博）

    2020-08-11 16:18:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管中國官方一再宣稱糧食豐收充足，不過據新華社11日報導，國家主席習近平作出重要指示，要當局「制止人民餐飲浪費」。這是習近平20天內第二度對糧食問題作出指示，中國是否面臨沉重糧食危機，引發關注。

    去年中國在經濟下行以及美中貿易戰的催逼之下，中國糧食危機備受輿論關注，今年因疫情肆虐影響春耕以及糧食貿易，加上南方大水患等災情，中國今年瀕臨斷糧的挑戰更是嚴峻。

    據新華社報導，習近平指餐飲浪費現象觸目驚心、令人痛心，並提到「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」。

    習近平強調，要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。同時要加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍。

    習近平7月22日也曾到吉林省考察，官媒報導提到習十分關心糧食生產和安全，表示要把保障糧食安全放在突出位置，毫不放鬆抓好糧食生產，加快轉變農業發展方式，在探索現代農業發展道路上創造更多經驗。

    分析指出，習近平前往東北視察當地農田，疑似與中國潛在的糧食危機有關，習主要是想確認下半年東北糧食產量，不過卻讓糧食危機問題浮出檯面。

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