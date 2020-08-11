中國玩家舉報台灣遊戲「辱華」 反遭Steam「送中」網友笑翻

中國玩家怒向steam檢舉《赤毒》「台獨」、「辱華」，卻反被抓到帳號違規。（圖翻攝自網路）

2020-08-11 16:27:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣獨立遊戲開發者「Leonard H」日前於steam平台上架《赤毒》（Red Virus），由於遊戲中的病毒長著「習近平」的臉，反派人物設計成中國外交部發言人和世衛秘書長譚德塞的模樣，讓中國「愛國」玩家怒向steam平台檢舉「辱華」，要求下架遊戲。不料，卻反被steam發現這名玩家改變ip位置，違規「跨區」到俄羅斯，於是「熱心」將他的帳號遣送回「中國」，讓網友笑翻「現在知道送中多可怕了吧」。

台灣獨立遊戲開發者「Leonard H」4日在Steam與 ltch.lo平台推出FPS遊戲《赤毒（Red Virus）》，由於遊戲中的病毒長著「習近平」的臉，一名「翻牆」出來的中國玩家發現這款遊戲後，怒寫檢舉信向steam檢舉「我發現Steam上有一款名為Red Virus的遊戲。這是台灣獨立份子製作的辱華遊戲，該遊戲嚴重損害了國家主席的形象，涉嫌分裂國家，嚴重違反了中華人民共和國的法律」。還大言不慚地要求Steam「立刻下架這款遊戲」。

請繼續往下閱讀...

但因為這名中國玩家是以「簡體中文」撰寫檢舉信，可是他卻「違規」將ip位置設置在「俄羅斯」，因此被客服發現有跨區行為，因此將他的帳號ip位置重設回「實際地區」，這名玩家原本還想跟其他中國網友討拍，沒想到其他網友一面倒取笑他「高調行事」。台灣網友也笑翻，「現在知道送中多可怕了吧」、「愛國就不要說一套做一套的，翻牆跨區什麼的該算叛國」。

由於平台政策，中國有經審查過的「特別版」steam，其中遊戲內容、項目比國際版少很多，因此，中國玩家若想玩中國版玩不到的遊戲，需「翻牆跨區」到其他國家，但因steam平台為防玩家利用跨區產生的漏洞，如利用匯率差，到低價區購買遊戲，管理政策收緊，將嚴禁玩家「跨區」，嚴重可能導致帳號封禁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法