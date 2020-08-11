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    軍情動態》俄羅斯警告：彈道飛彈攻擊一律視為核攻擊 並使用核武報復

    俄羅斯軍方警告，將把對其國土發射的任何彈道飛彈視為核攻擊，並進行核報復。圖為俄羅斯RS-24洲際彈道飛彈。（路透）

    俄羅斯軍方警告，將把對其國土發射的任何彈道飛彈視為核攻擊，並進行核報復。圖為俄羅斯RS-24洲際彈道飛彈。（路透）

    2020-08-11 15:25:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍方日前在官方報紙《紅星報》上發表文章警告，俄羅斯將把對其國土發射的任何彈道飛彈視為核攻擊，並進行核報復。根據推測，此警告是針對美國，因為美國一直在致力研發遠程的非核武器。

    根據《美聯社》報導，這篇文章是繼6月份俄羅斯發布核威懾政策後提出的，該政策想定使用核武器，來回應針對該國政府和軍事設施的常規攻擊。

    在該篇文章中，俄羅斯參謀部的史達林少將和赫里亞平上校指出，由於無法確認來襲的彈道飛彈是否裝有核彈頭，因此軍方會將一律視作核攻擊，並根據情況，確定核報復的範圍。該文章也首次提到，如果俄羅斯收到有關針對其國土或盟國發射彈道飛彈，意圖使俄羅斯喪失核報復能力的「可靠訊息」，將會使用核武打擊敵人。

    報導表示，該政策反映出俄羅斯長期以來的擔憂，即美國有能力在不使用核子武器的情況下，摧毀俄羅斯重要的政府和軍事資產和政府設施。俄羅斯忌憚美國領導的飛彈防禦計畫，以及將武器送入地球軌道的計畫，認為這種新能力將癱瘓俄羅斯的反擊能力，讓美國更有恃無恐。

    因此，俄羅斯近期多次強調新的核威懾政策，旨在明確定義俄羅斯所認定的侵略行為，並且以核武嚇阻美國。

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