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    香港「撐蘋果」運動遍地開花 黃之鋒：對香港人有信心！

    黃之鋒在臉書強調：「一定要繼續撐下去，我們對香港人有信心。」（圖擷取自黃之鋒臉書粉絲專頁）

    黃之鋒在臉書強調：「一定要繼續撐下去，我們對香港人有信心。」（圖擷取自黃之鋒臉書粉絲專頁）

    2020-08-11 07:22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕香港《壹傳媒》創辦人黎智英等10人昨日被依違反「港版國安法」等罪名拘捕，《壹傳媒》總部更被港警大規模搜索，扣押相關證物。面對港警粗暴作為，香港民間也發起「撐蘋果日報」運動，前「香港眾志」秘書長黃之鋒稍早也在臉書上貼出今日買到蘋果日報的照片，強調：「我們對香港人有信心。」

    黎智英和多名《壹傳媒》高層昨日因違反港版國安法多項罪名遭逮捕，外界也擔憂《蘋果日報》的未來，未被逮捕的副社長陳沛敏表示，編採工作將繼續進行，會持續發布新聞，報紙也照常發行。黃之鋒和歌手何韻詩則在臉書呼籲香港民眾「撐頻果」。

    然而《蘋果日報》今日凌晨在臉書直播印報狀況，並將首批報紙送到旺角的書報攤，何韻詩也在臉書分享《蘋果日報》直播，並表示：「印一千萬份都給你買下去！」黃之鋒則在臉書貼出他在凌晨4點23分所買到的蘋果日報，並說：「一定要繼續撐下去，我們對香港人有信心。」

    許多網友也在臉書上傳購買今日出版的蘋果日報照片，並回報各地銷售狀況，「旺角蘋果報紙暫時賣完，排隊排好長！」、「天水圍成功買到喇！」、「今晚真睡不著，我也下了街買了份蘋果。」、「直接買5份了！」、「特別在兩點多在旺角買，第一時間撐蘋果。」針對香港民間踴躍支持，《蘋果日報》稍早宣布將一日7萬份的數量加印至55萬份。

    許多香港民眾紛紛在黃之鋒臉書底下留言回報購買蘋果日報狀況。（圖擷取自黃之鋒臉書粉絲專頁）

    許多香港民眾紛紛在黃之鋒臉書底下留言回報購買蘋果日報狀況。（圖擷取自黃之鋒臉書粉絲專頁）

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