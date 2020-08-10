要港府好好交代！聯合國報告列27項侵害人權問題待查

聯合國人權事務委員會日前發出一份人權調查文件，要求港府回應27項香港人權議題，包含交代港警越權濫暴之行為。圖為港警手持實彈真槍，對準反送中示威者。（路透）

2020-08-11 00:14:50

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權事務委員會日前發出一份人權調查文件，要求港府回應27項香港人權議題，包含要求港府解釋港版國安法是否符合《公民權利和政治權利國際公約》，以及交代港警越權濫暴濫武、香港媒體的新聞採訪自由受到箝制，以及立法會議員候選人遭取消參選資格等議題。

根據該份總長6頁人權調查文件，聯合國人權事務委員會本月6日提出27項有關香港人權與自由法治的問題，要求港府回應，包含港版國安法中所謂「分裂」、「顛覆」、「恐怖活動」等字詞的明確定義為何，以及港版國安法的立法過程是否透明，及是否有達到尊重香港民意的基礎。

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港警逾越職權濫用暴力方面，文件要求港府解釋管理港警使用武力的法條，並交代去年11月12日，有港警高層下令指揮警員朝示威者頭部開槍的事件，以及眾多申訴被拘捕的港在獄中不明原因死亡、自殺，以及遭受酷刑虐待之情事。另外，也要求港府是否有積極採取足夠的獨立調查機制，提供市民在港警濫用公權力的情況下自救。

新聞採訪與言論及言論自由方面，則要求港府回應，媒體記者在政治壓迫下趨於自我審查，外國記者被拒絕延長工作簽證，以及新聞工作者、學生記者、政治人物，以及人權倡議者遭受人身傷害、駭客攻擊，及恐嚇威脅的情況。

另外，文件指出，香港民間集會申請屢屢被不合理的理由回絕，以及解釋示威者被拘捕、起訴、定罪的數字之高；還有港警手段是否有需要朝市民發射會對人體造成刺激性化學物質的水砲，甚至以實彈對付示威者。

圖為去年11月17日，港警出動高壓藍色水砲車，朝示威者噴射。（路透）

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