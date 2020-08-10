為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    23歲戰友李宗澤也被捕！ 黃之鋒：我只有留守抵抗的路

    前「學民思潮」成員、23歲的李宗澤今被港警以涉嫌違反「港版國安法」之罪名拘捕。各界擔憂黃之鋒恐成港警拘捕的下一個目標。（歐新社）

    前「學民思潮」成員、23歲的李宗澤今被港警以涉嫌違反「港版國安法」之罪名拘捕。各界擔憂黃之鋒恐成港警拘捕的下一個目標。（歐新社）

    2020-08-10 21:21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今（10）日以違反「港版國安法」等罪名拘捕壹傳媒創辦人黎智英，下午再拘捕前「學民思潮」成員、23歲的李宗澤。前香港眾志秘書長黃之鋒指出，意想不到昔日戰友李宗澤，會在他被捕前先被拘捕。而對於各界擔憂他會是港警拘捕的下一個目標，黃之鋒解釋，由於他訴訟在身，有出境的限制，因此「沒有離開的選擇，只有留守抵抗的前路。」

    綜合港媒報導，前學民思潮成員李宗澤今日被港警以涉嫌違反港版國安法下的「勾結外國或境外勢力」逮捕。對此，黃之鋒今日在臉書發文表示，23歲的李宗澤是他過去在反國教運動上所認識的戰友，「想不到，在自己被國安單位拘捕前，竟已有私下相識的朋友，遭此罪名拘捕。」

    黃之鋒表示，「情況轉變急劇得難以致信，整個下午陸續收到不少傳媒查詢，一口氣連續接了英國BBC、德國DW、土耳其TRT的電視新聞訪問，自己也未能消化形勢。」

    「在做訪問的時候，我也在想，到底接受外媒訪問，在今天會否也成為勾結外國勢力的罪證？」黃之鋒表示，「這個時候相信也無人說得準，但我會繼續嘗試，努力讓香港人的聲音得以被聽見。」

    各界擔憂黃之鋒的人身安全，籲請他儘速離開香港。對此，黃之鋒說明，他現今面對著審訊與官司，有限制出境的法庭保釋條件，因此沒有離開的選擇，只有留守抵抗的前路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    敲響新聞自由喪鐘！黎智英被捕 國際媒體關注香港
    2020-08-10 19:31

    敲響新聞自由喪鐘！黎智英被捕 國際媒體關注香港
    港警再逮2人涉「勾結境外勢力」 前學民思潮成員李宗澤被捕
    2020-08-10 18:24

    港警再逮2人涉「勾結境外勢力」 前學民思潮成員李宗澤被捕
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    壹傳媒遭港警搜索 彭定康：香港將走向北京一樣的「警察城市」
    2020-08-10 17:52

    壹傳媒遭港警搜索 彭定康：香港將走向北京一樣的「警察城市」
    美制裁11名中港官員 傳美銀行已行動、暫停遭制裁者帳戶
    2020-08-10 17:47

    美制裁11名中港官員 傳美銀行已行動、暫停遭制裁者帳戶
    國際今日熱門
    2020-08-09 23:12

    武漢肺炎》日本一天增1351例 東京連4日確診破300

    2020-08-09 22:57

    武漢肺炎》紐西蘭100天無本土病例 衛生部：不能自滿！

    2020-08-09 22:26

    武漢肺炎》脫北者仍未確診 北韓向封鎖城市運送援助包

    2020-08-09 22:38

    武漢肺炎》越南增31例 星國單日新病例仍破百

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播