23歲戰友李宗澤也被捕！ 黃之鋒：我只有留守抵抗的路

前「學民思潮」成員、23歲的李宗澤今被港警以涉嫌違反「港版國安法」之罪名拘捕。各界擔憂黃之鋒恐成港警拘捕的下一個目標。（歐新社）

2020-08-10 21:21:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今（10）日以違反「港版國安法」等罪名拘捕壹傳媒創辦人黎智英，下午再拘捕前「學民思潮」成員、23歲的李宗澤。前香港眾志秘書長黃之鋒指出，意想不到昔日戰友李宗澤，會在他被捕前先被拘捕。而對於各界擔憂他會是港警拘捕的下一個目標，黃之鋒解釋，由於他訴訟在身，有出境的限制，因此「沒有離開的選擇，只有留守抵抗的前路。」

綜合港媒報導，前學民思潮成員李宗澤今日被港警以涉嫌違反港版國安法下的「勾結外國或境外勢力」逮捕。對此，黃之鋒今日在臉書發文表示，23歲的李宗澤是他過去在反國教運動上所認識的戰友，「想不到，在自己被國安單位拘捕前，竟已有私下相識的朋友，遭此罪名拘捕。」

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黃之鋒表示，「情況轉變急劇得難以致信，整個下午陸續收到不少傳媒查詢，一口氣連續接了英國BBC、德國DW、土耳其TRT的電視新聞訪問，自己也未能消化形勢。」

「在做訪問的時候，我也在想，到底接受外媒訪問，在今天會否也成為勾結外國勢力的罪證？」黃之鋒表示，「這個時候相信也無人說得準，但我會繼續嘗試，努力讓香港人的聲音得以被聽見。」

各界擔憂黃之鋒的人身安全，籲請他儘速離開香港。對此，黃之鋒說明，他現今面對著審訊與官司，有限制出境的法庭保釋條件，因此沒有離開的選擇，只有留守抵抗的前路。

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