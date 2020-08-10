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    統計指全球武肺確診破2千萬 網友：約40天就增千萬例

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒全球，有統計指出，目前全球累計確診已超過2千萬例，引發PTT網友熱議。（彭博）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒全球，有統計指出，目前全球累計確診已超過2千萬例，引發PTT網友熱議。（彭博）

    2020-08-10 12:54:19

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒全球，有統計指出，目前全球累計確診已超過2千萬例，引發PTT網友熱議。

    《約翰霍普金斯大學》截至今中午12點半最新統計顯示，全球累計確診已超過1979萬例，累計死亡人數剛超過73萬例。其中美國確診病例已突破504萬例，死亡則是超過16萬。巴西確診則突破303.5萬例，死亡則是超過10萬。印度確診也突破215萬例，死亡超過4.3萬。不過世界實時統計數據網站《Worldometer》資料則顯示，全球累計確診已超過2002萬例，累計死亡人數則超過73.3萬例。

    有PTT網友在八卦板分享《Worldometer》的統計數據，並指距離6月28日破1000萬人，相當於只多大約40天就又新增千萬確診病例，而目前即使扣掉美國、巴西、印度等前3名，其他國家確診總合也逼近千萬，直呼還是需要疫苗才能有效緩解疫情。其他網友也紛紛留言表示「早就超過好嗎？ 你相信中國確診人數不到9萬？」、「光武漢應該就不只9萬確診 搞不好武漢死亡人數就超過9萬了」、「致死率沒想像中高，所以大部分人都放鬆了」、「如果真的抓到是中國弄出來的，那就真的n國聯軍，難怪中方打死不認帳」、「真的有疫苗的一天嗎？」等。

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