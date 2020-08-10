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    黎智英父子被捕 近200警帶「爆破工具」搜香港壹傳媒大樓

    今日上午10時約有200名警察進入香港壹傳媒大樓搜索。（彭博社）

    今日上午10時約有200名警察進入香港壹傳媒大樓搜索。（彭博社）

    2020-08-10 11:22:00

    首次上稿：2020/8/10 10:35
    更新時間：2020/8/10 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英今早在香港住家，被以違反香港國安法「勾結外國勢力」罪名逮捕，連同他次子黎耀恩一起也被警方帶走。此外，在今早10時左右，有大批警力進入香港壹傳媒總部，目前未知警方行動原因。

    綜合港媒報導，黎智英等人今晨7時以違反香港國安法「勾結外國勢力」罪名逮捕，10時則有近200名警察進入位於將軍澳的香港壹傳媒總部大樓進行搜索，目前並未對外說明原因。

    警員也備妥爆破工具進入壹傳媒大樓搜索，警方並將大樓外數條街道全數封鎖，搭乘巴士上班的壹傳媒員工也被警方攔查。黎智英本人也在上午10時40分左右被警方帶到壹傳媒大樓協助搜查。

    香港警方在臉書表示，他們持有法院手令（搜索票）進入「將軍澳一座大廈」偵查危害國家安全罪刑。

    此外，據傳被逮捕的黎智英家人中，不止是次子黎耀恩，還有他的大兒子黎見恩、及多名壹傳媒高層，包括行政總裁張劍虹及集團營運總裁、財務總裁周達權；黎智英助手Mark Simon則被警方通緝。

    香港警方今日稍早也透過臉書證實，今晨逮捕7名香港本地男子，年齡介於39歲至72歲，他們涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。香港警方還說，目前逮捕行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

    香港壹傳媒創辦人黎智英今晨被以違反香港國安法「勾結外國勢力」逮捕。（彭博社）

    香港壹傳媒創辦人黎智英今晨被以違反香港國安法「勾結外國勢力」逮捕。（彭博社）

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