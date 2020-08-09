森喜朗產地直送日本特色伴手禮 蔡英文臉書雙語致謝
日本前首相森喜朗今日率團弔唁前總統李登輝，並帶來極具日本特色的伴手禮「日本漫畫雜誌」會見總統蔡英文。對此，蔡英文分別在推特及臉書，以日、華雙語向森喜朗致上謝意，並期盼台日友好持續深化。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）
〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相森喜朗今日率團弔唁前總統李登輝，並帶來極具日本特色的伴手禮「日本漫畫雜誌」會見總統蔡英文。對此，蔡英文分別在推特及臉書，以日、華雙語向森喜朗致上謝意，並期盼台日友好持續深化，也祈願明年東京奧運，在台灣、日本和國際協力防疫下，能圓滿舉行。
總統蔡英文今（9）晚間以日、華雙語在臉書發文，「謝謝日本的森喜朗前首相，為了弔唁李登輝前總統，不辭千里，專程率團來到台灣。」
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而森喜朗前首相在總統府會面蔡英文時，也特別送上了封面描繪了蔡英文肖像畫的日本漫畫雜誌「Big Comic」。對此，蔡英文表示，「他說他看到封面是我的畫像，於是買了人生第一本漫畫雜誌『產地直送』。」
文末，蔡英文期許，「期待台日友好繼續深化，也祈願在台灣、日本和國際合作下，疫情早日受到控制，明年東京奧運能圓滿舉行。」
而蔡英文今晚稍早在推特上，則是以日文向森喜朗弔唁團表達由衷感謝，並表示，已在天堂前總統李登輝，肯定也會備感欣慰。
蔡英文指出，李登輝生前常被比喻為日本戰國名將德川家康，並在文末援引德川家康辭世詩「夢醒樂哉得長眠」，追思前總統李登輝。
森喜朗元首相が率いる超党派議員の弔問団に心より感謝いたします。李登輝元総統も天国にてさぞ喜んでいることでしょう。— 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） August 9, 2020
李登輝元総統は生前良く徳川家康に例えられましたが、家康公の辞世の句なら、李元総統も同感されるかもしれません。
「嬉やと二度醒めて一眠り 浮き世の夢は暁の空」 pic.twitter.com/1gCdsdJ7yZ