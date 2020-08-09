森喜朗產地直送日本特色伴手禮 蔡英文臉書雙語致謝

日本前首相森喜朗今日率團弔唁前總統李登輝，並帶來極具日本特色的伴手禮「日本漫畫雜誌」會見總統蔡英文。對此，蔡英文分別在推特及臉書，以日、華雙語向森喜朗致上謝意，並期盼台日友好持續深化。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）

2020-08-09 23:43:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相森喜朗今日率團弔唁前總統李登輝，並帶來極具日本特色的伴手禮「日本漫畫雜誌」會見總統蔡英文。對此，蔡英文分別在推特及臉書，以日、華雙語向森喜朗致上謝意，並期盼台日友好持續深化，也祈願明年東京奧運，在台灣、日本和國際協力防疫下，能圓滿舉行。

總統蔡英文今（9）晚間以日、華雙語在臉書發文，「謝謝日本的森喜朗前首相，為了弔唁李登輝前總統，不辭千里，專程率團來到台灣。」

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而森喜朗前首相在總統府會面蔡英文時，也特別送上了封面描繪了蔡英文肖像畫的日本漫畫雜誌「Big Comic」。對此，蔡英文表示，「他說他看到封面是我的畫像，於是買了人生第一本漫畫雜誌『產地直送』。」

文末，蔡英文期許，「期待台日友好繼續深化，也祈願在台灣、日本和國際合作下，疫情早日受到控制，明年東京奧運能圓滿舉行。」

而蔡英文今晚稍早在推特上，則是以日文向森喜朗弔唁團表達由衷感謝，並表示，已在天堂前總統李登輝，肯定也會備感欣慰。

蔡英文指出，李登輝生前常被比喻為日本戰國名將德川家康，並在文末援引德川家康辭世詩「夢醒樂哉得長眠」，追思前總統李登輝。

森喜朗前首相在總統府會面蔡英文時，也特別送上了封面描繪了蔡英文肖像畫的日本漫畫雜誌「Big Comic」。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）

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