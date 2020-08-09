為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    森喜朗產地直送日本特色伴手禮 蔡英文臉書雙語致謝

    日本前首相森喜朗今日率團弔唁前總統李登輝，並帶來極具日本特色的伴手禮「日本漫畫雜誌」會見總統蔡英文。對此，蔡英文分別在推特及臉書，以日、華雙語向森喜朗致上謝意，並期盼台日友好持續深化。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）

    日本前首相森喜朗今日率團弔唁前總統李登輝，並帶來極具日本特色的伴手禮「日本漫畫雜誌」會見總統蔡英文。對此，蔡英文分別在推特及臉書，以日、華雙語向森喜朗致上謝意，並期盼台日友好持續深化。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）

    2020-08-09 23:43:18

    〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相森喜朗今日率團弔唁前總統李登輝，並帶來極具日本特色的伴手禮「日本漫畫雜誌」會見總統蔡英文。對此，蔡英文分別在推特及臉書，以日、華雙語向森喜朗致上謝意，並期盼台日友好持續深化，也祈願明年東京奧運，在台灣、日本和國際協力防疫下，能圓滿舉行。

    總統蔡英文今（9）晚間以日、華雙語在臉書發文，「謝謝日本的森喜朗前首相，為了弔唁李登輝前總統，不辭千里，專程率團來到台灣。」

    而森喜朗前首相在總統府會面蔡英文時，也特別送上了封面描繪了蔡英文肖像畫的日本漫畫雜誌「Big Comic」。對此，蔡英文表示，「他說他看到封面是我的畫像，於是買了人生第一本漫畫雜誌『產地直送』。」

    文末，蔡英文期許，「期待台日友好繼續深化，也祈願在台灣、日本和國際合作下，疫情早日受到控制，明年東京奧運能圓滿舉行。」

    而蔡英文今晚稍早在推特上，則是以日文向森喜朗弔唁團表達由衷感謝，並表示，已在天堂前總統李登輝，肯定也會備感欣慰。

    蔡英文指出，李登輝生前常被比喻為日本戰國名將德川家康，並在文末援引德川家康辭世詩「夢醒樂哉得長眠」，追思前總統李登輝。

    森喜朗前首相在總統府會面蔡英文時，也特別送上了封面描繪了蔡英文肖像畫的日本漫畫雜誌「Big Comic」。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）

    森喜朗前首相在總統府會面蔡英文時，也特別送上了封面描繪了蔡英文肖像畫的日本漫畫雜誌「Big Comic」。（圖擷取自臉書＿蔡英文 Tsai Ing-wen）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    李登輝辭世》森喜朗弔唁 外交部臉書「三語」致謝
    2020-08-09 22:55

    李登輝辭世》森喜朗弔唁 外交部臉書「三語」致謝
    李登輝辭世》森喜朗致弔辭：日台友好關係將更為堅固
    2020-08-09 18:46

    李登輝辭世》森喜朗致弔辭：日台友好關係將更為堅固
    史上第一次！蔡英文登日本漫雜封面 上頭標註「台灣總統」
    2020-08-06 16:01

    史上第一次！蔡英文登日本漫雜封面 上頭標註「台灣總統」
    李登輝辭世》日前副防相：要達成他日版《台灣關係法》遺願
    2020-08-04 21:02

    李登輝辭世》日前副防相：要達成他日版《台灣關係法》遺願
    國際今日熱門
    2020-08-09 00:59

    貝魯特大爆炸增至158死 傷者上看6千人

    2020-08-09 00:54

    貝魯特大爆炸 荷蘭駐黎巴嫩大使夫人傷重不治

    2020-08-09 02:59

    不滿貝魯特大爆炸 抗議群眾占據黎巴嫩外交部

    2020-08-09 05:30

    美情報官員：俄羅斯反拜登 中國反川普

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播