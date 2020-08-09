「一箱小狗，共五隻」居然也犯中國大忌 微博封殺

「一箱小狗，共五隻」的微博貼文，遭到封殺。（翻攝自微博）

2020-08-09 19:50:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國新浪微博發文，與「共」字沾邊的前言與後語都得小心！日前一個名為「比格犬（米格魯）受害者聯盟」的公眾號，在微博上發了一條領養棄犬的啟事，結果被判定違規遭封殺，被禁止發送。發文的博主百思不得其解，結果經評論區有人提示，才恍然大悟：文中有「狗」和「共」兩字。

最後貼文改成「一箱小*，共五隻，還沒睜眼就被人**了。投稿人因家人不允許無法**，請大家*****，小狗在炎熱的天氣沒辦法***活，大家知道什麼本地**站也**聯繫下試試看！」

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評論區下的中國網友議論紛紛，有人說：「中國人已經練成看***就腦補文字的神功了」，還有人解釋，這是「博主在嘗試二十多次過程中自我審查的疑似敏感字眼」；還有人感嘆「已經嚴格／閹割成這樣了嗎？」

網友「維尼大帝」在推特分享這則貼文，有人提醒在中國要特別注意，與「共」沾邊的前言和後語務必做好自我審查，例如「共」前面不能有「狗」、「鳥」、「驢」及「草」等字，就算有有標點符號間隔也不行。

此外，不管有沒有標點符號，在「共」的前後都絕對不可以用「匪」字，因為根據己有判例，如果群發「共匪」字樣，會可能被判行政拘留五至十日。

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