美國衛生部長今傍晚將抵台 預計明天晉見蔡總統

美國衛生部長阿札爾率領的代表團將在今天下午傍晚6點左右，乘專機抵達松山機場，預計明天上午晉見蔡總統，圖為阿札爾。（美聯社）

2020-08-09 10:49:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）5日透過新聞稿宣佈，美國衛生部長阿札爾近日將率團訪問台灣，是從1979年以來，訪台層級最高的美國內閣官員，將強化美台夥伴關係，並促進美台對抗全球疫情的合作。預計阿札爾率領的美國代表團將在今天（9日）傍晚6點左右，乘專機抵達松山機場，預計明天（10日）上午晉見蔡英文總統。

綜合媒體報導，阿札爾此行將代表美國總統川普晉見蔡總統，並將拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心。據悉，阿札爾預計會在週一（10日）上午晉見蔡總統，並於週二（11日）拜訪中央流行疫情指揮中心，預計在台灣待3到4天。

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針對防疫，指揮中心發言人莊人祥先前指出，阿札爾率領的美國代表團將會待3到4天，因此要檢附登機前近3天檢驗陰性證明，另外，這些外交人士都是搭乘專機訪台、在台行程專車接送，團進團出並全程戴口罩，保持社交距離並和社區區隔。

阿札爾此行將由美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby），以及其他政府成員陪同，是美國通過《台灣旅行法》後第一次提升政要訪台層級。

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