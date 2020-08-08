美制裁中港官員，胡錫進爽嗆「早有準備」卻被酸爆了。（彭博）

2020-08-08 11:21:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部7日宣布制裁香港特首林鄭月娥等11名港府高層以及涉港事務的中國官員，引發國際熱議。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示自己並不擔心這些高官受到影響，因為名單上這些人早有準備。然而，中國網友看了紛紛怒酸，「你就這麼敢肯定？」、「現在這種局面都是你們這些賣嘴皮子的功勞，禍國殃民」，甚至還有人搞笑表示，「請求國家把我流放美國」獲得百名網友贊同。

胡錫進在微博發文表示，美國對11名中港官員實施制裁，是「十分無恥的長臂管轄」、「對中國內政的赤裸裸干涉」，不過他也不擔心此舉會有什麼影響，「美國對內地官員的所有制裁都形同放空砲」、「其他幾名香港官員的具體情況我不了解，但是相信身為港府高官，他們早已知道了來自美國方向的風險，不會讓美方的制裁將自己打痛」。

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胡錫進話鋒一轉，接著指出美國近期頻頻打壓中國「太瘋狂了」，「世界上何時見過這樣無厘頭的大國博弈？」、「中國該反制時必須反制，但哪一步該對等反制，哪一步藐視、不搭理它，這也需要智慧」，更讚美「美國在變得瘋狂，而中國保持了理性」

不過中國網友看了紛紛怒酸，「對高官的財產和家人親屬真的無影響？請問你真的有調查嗎？你就這麼敢肯定？如果這麼敢肯定，那我們的省部級官員為什麼不敢把自己的財產公示？這一點我覺得西方做得可不是一般的好，我們的高官心裡有沒有鬼？」、「給胡總報告，楊潔篪今天說絕不能把中美關係推到十分危險的境地，他和你對著干呢，要不要抽他丫的？」、「胡錫進，現在這種局面都是你們這些成天在網上放嘴炮的人的功勞，你們這些賣嘴皮子的禍國殃民」，還有人搞笑表示，「請求國家把我流放美國」，獲得近百名網友贊同。

中國網友紛紛表示，耍嘴皮子只會禍國殃民，甚至導致現在這種局面。（圖擷取自微博）

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