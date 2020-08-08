為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美制裁中港官員！胡錫進爽嗆「早有準備」卻被酸爆了

    美制裁中港官員，胡錫進爽嗆「早有準備」卻被酸爆了。（彭博）

    美制裁中港官員，胡錫進爽嗆「早有準備」卻被酸爆了。（彭博）

    2020-08-08 11:21:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部7日宣布制裁香港特首林鄭月娥等11名港府高層以及涉港事務的中國官員，引發國際熱議。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示自己並不擔心這些高官受到影響，因為名單上這些人早有準備。然而，中國網友看了紛紛怒酸，「你就這麼敢肯定？」、「現在這種局面都是你們這些賣嘴皮子的功勞，禍國殃民」，甚至還有人搞笑表示，「請求國家把我流放美國」獲得百名網友贊同。

    胡錫進在微博發文表示，美國對11名中港官員實施制裁，是「十分無恥的長臂管轄」、「對中國內政的赤裸裸干涉」，不過他也不擔心此舉會有什麼影響，「美國對內地官員的所有制裁都形同放空砲」、「其他幾名香港官員的具體情況我不了解，但是相信身為港府高官，他們早已知道了來自美國方向的風險，不會讓美方的制裁將自己打痛」。

    胡錫進話鋒一轉，接著指出美國近期頻頻打壓中國「太瘋狂了」，「世界上何時見過這樣無厘頭的大國博弈？」、「中國該反制時必須反制，但哪一步該對等反制，哪一步藐視、不搭理它，這也需要智慧」，更讚美「美國在變得瘋狂，而中國保持了理性」

    不過中國網友看了紛紛怒酸，「對高官的財產和家人親屬真的無影響？請問你真的有調查嗎？你就這麼敢肯定？如果這麼敢肯定，那我們的省部級官員為什麼不敢把自己的財產公示？這一點我覺得西方做得可不是一般的好，我們的高官心裡有沒有鬼？」、「給胡總報告，楊潔篪今天說絕不能把中美關係推到十分危險的境地，他和你對著干呢，要不要抽他丫的？」、「胡錫進，現在這種局面都是你們這些成天在網上放嘴炮的人的功勞，你們這些賣嘴皮子的禍國殃民」，還有人搞笑表示，「請求國家把我流放美國」，獲得近百名網友贊同。

    中國網友紛紛表示，耍嘴皮子只會禍國殃民，甚至導致現在這種局面。（圖擷取自微博）

    中國網友紛紛表示，耍嘴皮子只會禍國殃民，甚至導致現在這種局面。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    制裁林鄭月娥等11人 龐皮歐嗆：美國不會袖手旁觀
    2020-08-08 08:00

    制裁林鄭月娥等11人 龐皮歐嗆：美國不會袖手旁觀
    川普開鍘！宣布制裁林鄭月娥等11名中港官員
    2020-08-08 06:00

    川普開鍘！宣布制裁林鄭月娥等11名中港官員
    靈活大空間Luxgen URX 5+1 試駕報告

    靈活大空間Luxgen URX 5+1 試駕報告
    美衛生部長訪台！胡錫進跳腳「有種建交」...笑翻網友
    2020-08-06 16:06

    美衛生部長訪台！胡錫進跳腳「有種建交」...笑翻網友
    不小心說實話？《環時》總編：美國人權綜合水平比中國高
    2019-03-15 12:37

    不小心說實話？《環時》總編：美國人權綜合水平比中國高
    尋找「動態秘笈」

    尋找「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-07 12:41

    西非外海移民船翻覆 全船僅1人倖存

    2020-08-07 12:19

    習近平的「美國情婦」出書了？網友看了全笑翻

    2020-08-07 12:14

    5000萬個口罩不符合安全規範 英國花了58億元恐當冤大頭

    2020-08-07 14:17

    大外宣踢到鐵板 紐約時報悄悄撤下中共業配文

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播