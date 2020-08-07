神祕力量驅使？美男簽25張相同數字彩券 爽中367萬

美國維吉尼亞州一名男子日前簽下25張相同數字的彩券，沒想到該數字中了5000美元（約台幣14萬元）獎金，也讓他的獎金直接翻25倍，抱回12萬5000美元（約新台幣367萬）。（擷取自推特）

2020-08-07 23:47:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州一名男子日前簽下25張相同數字的彩券，沒想到該數字中了5000美元（約台幣14萬元）獎金，也讓他的獎金直接翻25倍，抱回12萬5000美元（約新台幣367萬）。

綜合外媒報導，住在維吉尼亞海灘的哈林頓（Raymond Harrington）於上月17日晚間，一次購買了25張名為「Pick 4」的彩券，詭異的是，他每一張彩券都簽下號碼「4、6、4、0」，而該號碼最後真的中了大獎。

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哈林頓說，買彩券時，就是突然有個想法告訴自己要買25張一樣的彩券。最後，他共獲得12萬5000美元（約新台幣367萬），他說，將用來支付2個兒子的大學學費，除此之外，他沒有其他規劃。

Most people don't win the lottery even once, so could you imagine winning 25 times? That’s exactly what Raymond Harrington of #VirginiaBeach did in the @VirginiaLottery’s Pick 4 game! ???? https://t.co/cpABCvWrUw — WTKR News 3 （@WTKR3） August 6, 2020

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