神祕力量驅使？美男簽25張相同數字彩券 爽中367萬

〔即時新聞/綜合報導〕美國維吉尼亞州一名男子日前簽下25張相同數字的彩券,沒想到該數字中了5000美元(約台幣14萬元)獎金,也讓他的獎金直接翻25倍,抱回12萬5000美元(約新台幣367萬)。

綜合外媒報導,住在維吉尼亞海灘的哈林頓(Raymond Harrington)於上月17日晚間,一次購買了25張名為「Pick 4」的彩券,詭異的是,他每一張彩券都簽下號碼「4、6、4、0」,而該號碼最後真的中了大獎。

哈林頓說,買彩券時,就是突然有個想法告訴自己要買25張一樣的彩券。最後,他共獲得12萬5000美元(約新台幣367萬),他說,將用來支付2個兒子的大學學費,除此之外,他沒有其他規劃。

