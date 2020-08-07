武漢肺炎》美12月前恐再增14萬人死亡！專家：戴口罩可救7萬人

美國華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）釋出最新預測模型版本示警，指出到了12月1日美國染疫身亡者恐會將近30萬人，幾乎是以翻倍成長。（法新社）

2020-08-07 19:35:24

〔即時新聞／綜合報導〕目前全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情屬美國最嚴峻，確診病例數為全球最高，死亡數也超過16萬人，美國華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）釋出最新預測模型版本示警，指出到了12月1日美國染疫身亡者恐會將近30萬人，幾乎是以翻倍成長。

綜合外媒報導，美國華盛頓大學健康指標和評估研究所釋出調整後最新版本的預測模型，顯示因武漢肺炎死亡的人數每日穩定上升，從現在開始到12月1日時，美國染疫身亡者恐再增加近14萬人，死亡總數逼近30萬大關，但若能有效以戴口罩防疫，未來新增的死亡人數將會下降近5成，換言之，可以挽救接近7萬人的生命。

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IHME主任莫瑞（Christopher Murray）博士表示，口罩對於防疫相當重要，但美國民眾對於口罩是否配戴的不同立場引發了嚴重問題。他指出，美國的疫情就像雲霄飛車般，感染增加讓人們加強戴口罩及社交距離等防疫措施，但感染減少後民眾又放鬆警惕，導致更多感染出現，成為致命的惡性循環。

莫瑞強調，民眾的行為和病毒傳播、死亡人數是直接的相關，接下來幾個月到明年，將有必要觀察美國各州的漲跌形式，「更加謹慎和負責的防疫行動對於疫情預測來說相當重要」。

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